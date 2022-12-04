瑞士主力球員沙奇里警告 別以為C羅已沒那麼厲害

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（中央社杜哈4日綜合外電報導）瑞士隊將於後天在世界盃16強賽遭遇葡萄牙，葡隊巨星「C羅」羅納度已37歲，目前也不屬於任何球會，但瑞士隊的沙奇里表示，如果據此認為C羅的實力正在下降，那就大錯特錯。

法新社報導，沙奇里（Xherdan Shaqiri）今天結束訓練後告訴記者：「你不能忽視C羅（Cristiano Ronaldo），他是世界上最好的球員之一，跟梅西（Lionel Messi）一樣。」

這位前利物浦和拜仁慕尼黑前鋒表示：「這傢伙可以在任一秒、任一分鐘進球，他有經驗，每個人都知道他對葡萄牙和他的球隊有多重要。」沙奇里在2日瑞士與塞爾維亞對陣時進球，瑞士最後以3比2獲勝，從而在16強賽贏得一席之地。

C羅在接受電視採訪鬧出爭議後，遭英格蘭超級聯賽曼徹斯特聯隊（Manchester United）釋出，截至目前，他在本屆世界盃進了一球，那是在小組賽首場以3比2擊敗迦納隊時靠罰球進的。

但目前在美國職業足球大聯盟（Major League Soccer）為芝加哥火焰隊（Chicago Fire）效力的沙奇里知道，不管C羅的威脅如何，葡萄牙還有許多可畏球員。

他說：「我們也必須了解其他球員，因為不僅羅納度，他們還有非常優秀的球員，年輕球員可以發揮很大作用，我們需要拿出非常好的表現，因為是淘汰賽，在95到100分鐘的時間裡任何事都可能發生，我們很期待這場比賽。」

沙奇里被認定是瑞士隊的組織進攻主力，但他說，他們成功的機會，關鍵在於他們集體的能力。

他說：「重要的是整個團隊有特別的表現。我們團隊中沒有C羅，我們需要整個團隊才能成功。如果每個人團結一致，每個人的表現都達到最高水準，我相信我們有機會過關。」

兩支球隊在今年6月歐洲足球總會「國家聯賽」（UEFA Nations League）兩次交鋒，葡萄牙隊在里斯本以4比0獲勝，C羅梅開二度，但一週之後，瑞士隊在日內瓦以1比0報了一箭之仇。

不過沙奇里稱，世界盃淘汰賽的壓力更大，過去的表現變得無關緊要。

「我們了解葡萄牙，我們和他們遭遇過很多次，在國家聯賽，我們輸了一些，也贏了一些，對我來說一切都有可能，這是一場淘汰賽，但我們知道他們會是一支優秀球隊。」

他說：「我們若想要晉級，我們需要很棒、很棒的表現，一場特別的表現。」（譯者：楊明暐/核稿：陳政一）1111204