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C羅寫5屆世足都進球紀錄 揮別曼聯解約陰霾

2022/11/25 09:20（11/25 09:53 更新）
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世足賽葡萄牙與迦納24日對戰，C羅（前左）進球後與隊友慶祝。（美聯社）
世足賽葡萄牙與迦納24日對戰，C羅（前左）進球後與隊友慶祝。（美聯社）
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（中央社杜哈24日綜合外電報導）葡萄牙在2022卡達世界盃足球賽以3比2擊敗加納，「C羅」羅納度成為史上第一位在5屆世足賽都進球的球員後，他今天表示，已經將最近在曼聯遇到的麻煩拋在腦後。

法新社報導，與英超曼聯分道揚鑣幾天後，葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）在第65分鐘罰踢12碼進球，超越巴西足球巨星比利（Pele）、德國足球指標性人物席勒（Uwe Seeler）和德國退役名將克洛澤（Miroslav Klose）在4屆世足賽都進球的紀錄。

儘管C羅在小組賽H組葡萄牙的首場比賽獲選為本場最佳球員，但他在記者會上露臉2分鐘，僅回答一個問題便離開現場。

C羅說：「這是個美好的時刻，我的第5個世界盃，我們贏了，首場就有好成績。這是一場非常重要的勝利，我們知道第一場比賽很關鍵，但世界紀錄也讓我感到非常驕傲。」

C羅最近受訪時大爆料，稱他覺得自己遭曼聯「背叛」，並稱總教練滕哈格（Erik ten Hag）和其他管理高層正逼他離隊後，英超豪門曼聯本週宣布C羅將離開球隊。

C羅說：「這是重要的一步，這是結束這一篇章的一週。到此為止，我們希望能有好的開始。我可以幫助我的團隊，其他的都不重要。」

葡萄牙教頭桑托斯（Fernando Santos）稱讚這位37歲球員是足球界的傳奇。這可能是C羅最後一次參加世界盃。

桑托斯說：「我相信人們會繼續談論他的成就，他是一個奇蹟，跟足球界其他人一樣是個傳奇。50年後，我們還是會談到他。」（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1111125

#C羅」羅納度
#英超豪門曼聯
#桑托斯
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