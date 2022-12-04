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西班牙踢輸日本記取教訓 慎防對上摩洛哥重蹈覆轍

2022/12/4 22:01（12/4 22:32 更新）
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西班牙在世界盃足球賽以2比1敗給日本，圖為西班牙隊球員面露失望。（美聯社）
西班牙在世界盃足球賽以2比1敗給日本，圖為西班牙隊球員面露失望。（美聯社）
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（中央社杜哈4日綜合外電報導）西班牙在世界盃足球賽以2比1敗給日本，差點止步小組賽，暱稱「羅德里」的隊員耶南德茲（Rodri Hernandez）今天表示，西班牙已學到教訓，也明白接下來對摩洛哥不能重蹈覆轍。

路透社報導，日本在E組最後一場小組賽火速踢進兩球，使得西班牙落到分組第2，而且同組的哥斯大黎加在同時登場的另一賽事一度領先德國，西班牙有3分鐘時間落到分組第3。

最終德國擊敗哥斯大黎加，幫了西班牙一把，但羅德里坦承，在他們確定晉級16強前那煎熬的3分鐘，不必要地搞亂他們自己的比賽。

西班牙將在台灣時間6日晚間11時對戰意外拿下F組第一的摩洛哥，羅德里告訴記者：「現在新的比賽即將開始，我們向來會分析哪裡還能改善，就算是踢得好的比賽結束後也會。」

他說上場比賽有10分鐘潰不成軍，「這就是我們必須改善的事，我們已被提醒這種事不能再發生」。

「教練已清楚表示，球員承擔了責任，而且我們開心練球，希望晉級下一輪，也知道我們有能力做到。」

26歲的羅德里在英超俱樂部曼城司職中場，但西班牙教頭恩立格（Luis Enrique）在本屆世足把他排在中後衛。

這次摩洛哥是睽違36年首度踢進16強，羅德里稱他們是頑強的對手，特別是效力英超豪門俱樂部切爾西的中場齊耶赫（Hakim Ziyech），而且優秀的球員不只有他，「這會是一場非常艱難又不相上下的比賽」。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1111204

#世界盃
#西班牙
#日本
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