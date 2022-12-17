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波蘭裁判馬西尼亞克為世足冠軍賽執法 梅西恐忐忑不安

2022/12/17 18:05（12/17 18:22 更新）
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圖為3日世足16強賽，波蘭裁判馬西尼亞克（右）與阿根廷球星梅西（左）交談。（美聯社）
圖為3日世足16強賽，波蘭裁判馬西尼亞克（右）與阿根廷球星梅西（左）交談。（美聯社）
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（中央社杜哈17日綜合外電報導）國際足球總會（FIFA）先前宣布波蘭裁判馬西尼亞克（Szymon Marciniak）將擔任明天卡達世足賽法國對阿根廷冠軍賽的主審，這可能會使阿根廷巨星梅西心中發毛。

現年41歲的馬西尼亞克是為世足冠軍賽執法的首位波蘭裁判，他2018年在俄羅斯世足賽初試啼聲。明天冠軍賽的兩位助理裁判也是波蘭籍，分別為索科尼斯基（Pawel Sokolnicki）和利斯特基維茨（Tomasz Listkiewicz）。

馬西尼亞克在本屆世足賽已經為法、阿兩隊先前的戰役執過法，分別是阿根廷16強淘汰澳洲之戰，以及法國踢倒丹麥的分組賽。

不過在此之前，梅西（Lionel Messi）出賽只要碰到是這位光頭裁判執法，很容易吃鱉。

故事可追溯到2016-2017球季歐冠盃，當時梅西效力西甲巴塞隆納隊（Barcelona），兩次在馬西尼亞克執法下吞敗。首先是16強戰，巴塞隆納以0比4敗在巴黎聖傑曼（PSG）腳下。

下一戰巴塞隆納雖能報一箭之仇，以6比1力克巴黎聖傑曼，並晉級8強，但在對戰義甲勁旅尤文圖斯（Juventus）時，又以0比3吃下敗仗。

如今梅西在明天世足冠軍賽又將與馬西尼亞克場上相逢，他只希望能破除魔咒，順利舉起大力神盃，為自己的國際賽生涯劃下完美句點。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1111217

#梅西
#馬西尼亞克
#世足冠軍賽
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