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梅西疑受傷沒練球 世足冠軍賽能否有效發揮有待觀察

2022/12/16 13:51（12/16 15:08 更新）
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有媒體爆料阿根廷球星梅西（前右）在世界盃4強戰對決克羅埃西亞時受了傷。（共同社）
有媒體爆料阿根廷球星梅西（前右）在世界盃4強戰對決克羅埃西亞時受了傷。（共同社）
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（中央社杜哈16日綜合外電報導）阿根廷殺進2022卡達世界盃冠軍戰，但梅西（Lionel Messi）卻缺席了昨天的練球，有媒體爆料他可能在4強戰受了傷，讓人對他18日與法國爭冠一役能否有效發揮感到憂心。

許多媒體報導，在阿根廷於世界盃4強戰3比0擊敗克羅埃西亞之戰，梅西似乎受了傷，因為他在比賽快結束時，似乎動作有些不順暢，且一度抓著左大腿，賽後他堅稱自己沒有問題，在對法國的冠軍戰他一定會上場。

但梅西缺席練球，似乎不是該讓人感到意外的消息，因為所有在對決克羅埃西亞一役的先發球員，都獲得額外的休息時間，他們因此多在健身房做些簡單的訓練，而非在場上練球。

阿根廷總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）將球隊分為兩組，一組在場上練球，另一組在健身房訓練。練球前15分鐘對媒體開放，場上可以看見迪馬利亞（Angel Di Maria）、迪巴拉（Paulo Dybala）等沒有在4強戰先發的球員。

4強戰替補球員中唯一沒有參加練球的是葛梅茲（Alejandro Gomez），因為他正在治療扭傷的腳踝。對決克羅埃西亞一役的其中一名先發球員奧塔門迪（Nicolas Otamendi），被發現和前國腳阿奎洛（Sergio Aguero）一起在休息區看球。

如果健康沒有出現問題，阿奎洛幾乎篤定會踢這次的世界盃，但他去年因為心臟問題，不得不提前退役。

阿庫尼亞（Marcos Acuna）、蒙提爾（Gonzalo Montiel）遭禁賽無法參與對決克羅埃西亞一役，兩人將在冠軍戰歸隊，但阿根廷目前最擔心的，還是梅西的狀況。

梅西在4強戰踢進他在這次世界盃的第5個進球，在進球榜上與法國名將姆巴佩（Kylian Mbappe）暫時並列第一。7度獲得象徵足壇最高榮譽金球獎（Ballon d'Or）的梅西在阿根廷闖進冠軍賽後說：「我感覺很好、也準備好要參加接下來的每場比賽了。」

阿根廷門將馬蒂內茲（Emiliano Martinez）駁斥了梅西受傷的說法，他說：「不、不（他沒有受傷）。我們對決荷蘭時踢了120分鐘，這對他來說是一場艱難的比賽，但你看得出來他想踢每一場比賽。」

「就身體情況來說，他（梅西）真的很好，每場比賽他都是單場最佳球員。」（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1111216

阿根廷球星梅西缺席15日的練球，有媒體爆料他可能在4強戰受了傷，讓人對他18日與法國爭冠一役能否有效發揮感到憂心。圖為15日阿根廷隊練球畫面。（美聯社）
阿根廷球星梅西缺席15日的練球，有媒體爆料他可能在4強戰受了傷，讓人對他18日與法國爭冠一役能否有效發揮感到憂心。圖為15日阿根廷隊練球畫面。（美聯社）
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