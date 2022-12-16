阿根廷法國世足爭冠 梅西姆巴佩正面交鋒搶金靴

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世界盃冠軍賽梅西（左）與姆巴佩（右）將在冠軍戰正面交鋒，兩人目前都攻進5球，讓金靴獎的爭奪也進入白熱化。（美聯社）

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（中央社杜哈16日綜合外電報導）阿根廷與法國將爭奪2022卡達世界盃足球賽冠軍，梅西與姆巴佩將在冠軍戰正面交鋒，兩人目前都攻進5球，這讓金靴獎的爭奪也進入白熱化。

世界盃冠軍戰，阿根廷與法國都要爭奪隊史第3座世界盃冠軍，阿根廷想繼1986年後再度高舉大力神盃，法國則想成為繼1962年的巴西後，首支衛冕成功的球隊，在冠軍戰加入梅西（Lionel Messi）與姆巴佩（Kylian Mbappe）金靴爭奪戰的元素後，讓比賽更為刺激。

除了梅西與姆巴佩外，阿根廷的阿爾瓦雷茲（Julian Alvarez）與法國的吉魯（Olivier Giroud）同樣有機會爭奪金靴。

金靴獎是從1982年的西班牙世界盃開始頒發，至今10位金靴獎獲獎人中，巴西的羅納度（Ronaldo）曾在2002年日韓世界盃攻進8球，是史上最佳成績，而大多數的獲獎者在單次世界盃都是踢進6球，但德國的克洛澤（Miroslav Klose）、穆勒（Thomas Muller）分別於2006年德國世界盃、2010年南非世界盃拿下金靴獎，他們都只進了5球，是歷屆進球數最少的金靴獎得主。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1111216