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葡萄牙世界盃止步8強 總教練桑托斯辭職

2022/12/16 10:14（12/16 10:34 更新）
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葡萄牙在卡達世足無緣4強，葡萄牙足協表示，執教8年的桑托斯已遞出辭呈。（路透社）
葡萄牙在卡達世足無緣4強，葡萄牙足協表示，執教8年的桑托斯已遞出辭呈。（路透社）
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（中央社杜哈16日綜合外電報導）葡萄牙在2022卡達世界盃足球賽不敵摩洛哥無緣4強，葡萄牙足協表示，執教8年的桑托斯（Fernando Santos）已遞出辭呈。

聲明指出，68歲的桑托斯與葡萄牙足協達成協議，在合約到期的兩年前，提早交出兵符。

葡萄牙足協並未宣布桑托斯的繼任人選，僅表示正在尋找適合的總教練。

桑托斯2016年率葡萄牙拿下歐洲國家盃足球賽（European Championship）冠軍，並在2019年率隊奪下首屆歐洲足球總會「國家聯賽」（UEFA Nations League）冠軍。

葡萄牙擁有令人稱羨的潛力，小組賽階段的前兩戰都取勝，淘汰賽階段首戰更以6比1大勝瑞士，讓各界眼睛為之一亮。但8強賽敗給摩洛哥，在這次世界盃止步8強，如此成績仍被認為不合格。

未來不論誰接手葡萄牙，都將面臨一個棘手問題，就是「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）在球隊中的定位。

37歲的C羅在16年間5次參加世界盃，是葡萄牙隊史進球王，也是葡國最偉大球員，但在新一代球員大放異彩之際，16強對瑞士之戰卻被摒除在先發名單外，8強賽對摩洛哥一役同樣由板凳出發。

這樣的安排讓桑托斯和C羅產生摩擦，C羅在葡萄牙敗給摩洛哥後，淚崩離開球場。之後C羅在Instagram發文，說他想在世界盃奪冠的夢想已「結束」，但沒說要退出國家隊。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1111216

#桑托斯
#C羅
#葡萄牙
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