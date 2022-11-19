遠東新化海廢為球衣 海洋回收紗首登世足賽舞台

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（中央社記者賴言曦台北19日電）2022年卡達世界盃足球賽將開踢，台灣紡織業再次擔任更衣室裡的神隊友。遠東新世紀發揮強大研發力，與品牌客戶、環保組織合作，化海洋廢棄物為球衣，環保又抗爆，獲9個國家隊青睞，墨西哥客場隊服更被外媒評為本屆世足賽最美球衣。

全球歷經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情籠罩，今年終於逐漸走出陰霾，卡達世足賽更是各國陸續解封後全球矚目的國際型熱門賽事。國際足球總會預估，這次賽事將吸引約50億觀眾，收看規模更勝2018年俄羅斯世足賽的35億人，周邊商品產值將逾千億美元。

回顧歷屆賽事，備受討論的除了熱門奪冠球隊、明星球員外，各國家隊的球衣也是球場上的一大亮點。其中，墨西哥因為主客場球衣靈感皆來自中美洲文明中的「羽蛇神」信仰，巧妙融入民族風及羽蛇神等圖騰象徵，話題滿滿，尤其是客場球衣，更獲得外媒CBS SPORTS評選為本屆世足賽最好看球衣。

而製造這件最好看球衣的功臣之一，就是來自台灣的遠東新。

●遠東新給自己下戰帖 讓海洋回收紗登世足賽舞台

遠東新與品牌大廠Adidas、海洋環保組織Parley for the Oceans合作「海洋回收紗」，利用海洋廢棄物做成「海洋回收抗爆球衣」，本屆世足賽獲9個國家代表隊採用，其中包括德國、日本、西班牙、阿根廷、墨西哥、比利時和威爾斯等7國已成功晉級會內賽。

遠東新長纖事業部協理黃全億接受中央社專訪時指出，用海洋廢棄物做成紡織原料，遠東新已經耕耘了7年，但將海洋回收紗運用在國際大型賽事上，「這是第一次」。

遠東新打入世足賽供應鏈已超過10年，在材料研發階段幾乎都能讓客戶滿意，但關鍵就在遠東新運用材料前，會先給自己下戰帖。例如將海洋回收紗運用在世足賽事前，遠東新早已分別用來製造德甲拜仁慕尼黑及西甲皇家馬德里等2支足球隊的隊服。

為什麼會選擇這兩支超強明星隊伍，黃全億說明，這是因為拜仁慕尼黑的隊服是深紅，皇家馬德里則是純白，兩種極端的顏色，對於遠東新測試海洋回收紗染色、去色技術是很好的挑戰，「回收紗線要做到很紅及很白不容易」。經過多年測試醞釀，海洋回收紗終於登上卡達世足賽的舞台。

●產品測試要過4關 從研發到生產耗時3年

球衣除了外觀設計吸引足球迷目光，由於近幾屆世足賽都有發生球員在場上搶球卡位中，意外扯破球衣的事件，因此遠東新特別在衣料的強韌度方面下功夫，包括用尖物頂著布料，持續加大張力，以及用手撕球衣，測試布料能承受高強度的扭力，靠著一次次的「土法煉鋼」及校正係數，才達到「防爆」的高標準要求。

遠東新創新研發中心資深經理謝璁毅指出，球衣樣品做好後，要經過至少4輪的測試，首先是讓一線球星鑑定，如果一線球星喜歡這項產品，接下來就會讓二線球員直接穿上場打3輪球賽，進行實際測試。

謝璁毅說，球員們會模擬最極端的狀況，用最暴力的方式拉扯、衝撞球衣，如果衣服破掉，遠東新就要重新研發，直到確認球衣可以承受極端狀況不破裂，因此「從開發到製造出貨，至少要3年」。

近年世足賽發生球員場上搶球意外扯破球衣，遠東新特別加強衣料強韌度，經過多次測試、校正係數及球員上場實測，才達到「防爆」高標準要求；從開發到製造出貨，至少要3年。圖為遠東新長纖事業部協理黃全億（左）、創新研發中心資深經理謝璁毅（右）。中央社記者趙世勳攝 111年11月19日

●掌握前瞻材料研發力 遠東新樂觀看長線商機

為了擁有源源不絕的開發力，黃全億說，遠東新在台灣有200名左右研發人員，在美國也有研發中心，範圍包含原物料、紗線到織物設計，而且「都是考慮起碼3年、5年後的前瞻性材料」。

遠東新手握研發力獲品牌客戶青睞，不過談到世足賽商機，黃全億指出，關鍵是客戶Adidas贊助的球隊是否打入最終賽事，如果身著遠東新球衣的隊伍奪冠，相信追單效應會明顯的湧現。

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展望後市，遠東新不憂心全球經濟衰退風險削弱世足賽的市況。謝璁毅指出，對球迷來說，世足賽周邊產品是「剛性需求」，從這屆的商機來看，可說是優於預期。

黃全億提出近期在歐洲出差的觀察，他說，不少運動品牌商店已把世足賽商品擺在明顯處，銷售情況明顯升溫，且由於品牌為世足賽投入相當多行銷資源；此外，賽事結束後，相關設計、材料預計將持續沿用至其他運動產品上，對遠東新來說，長線商機仍可期待。（編輯：張良知）1111119