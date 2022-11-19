新纖環保紗滿足品牌商需求 以研發力穩固供應鏈地位

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北19日電）2022年卡達世界盃足球賽將開幕，台灣紡織業持續成為幕後的隱形參賽者。創立迄今55年的新光合纖，10多年來穩守世界盃足球賽的供應鏈地位，除了即早布局，用時間累積信任感，更須具備尖端材料的研發力，滿足品牌商與時俱進的需求。

第22屆世界盃足球賽11月20日將在卡達開踢，國際足球總會預估，這次世足賽可望吸引約50億觀眾，超越2018年俄羅斯世足賽35億人的收看規模，周邊商品產值將逾千億美元。

每屆世足賽熱門焦點除了各國球隊表現外，球員身著的球衣、球褲也是看點之一。不過隨著永續、循環經濟逐漸成為世界主流趨勢，運動服飾除了講求功能性，產品是否採用環保原料，也已經成為進入供應鏈的基本門檻。

「新纖很早就開始做環保紗」，紡織機械工程師出身的新纖經營決策委員會副主委、新光幼獅董事長羅時銓接受中央社專訪時說，早在環保紗成為主流之前，新纖就開始布局相關技術，客戶在長期合作下產生信任感、提高黏著度，「客戶只要有新產品，就會找新纖」。

●回收寶特瓶成穩定原料 新纖環保紗不斷進化

台灣寶特瓶回收率高達95%，居全球之冠，好成績來自於早年的「押瓶」制度，透過獎勵金鼓勵民眾加入回收行列，為紡織業發展寶特瓶回收材料建立了相對穩定的原料來源，助攻新纖等台灣紡織業者發展環保紗。而新纖採用環保原料的特殊聚酯纖維Shin Sigma，目前已來到3.0版。

羅時銓說，球員劇烈運動時，流汗量非常高，新纖專利技術Shin Sigma 3.0紗線結構特殊，可滿足品牌對球衣吸濕排汗、快速散熱、質量輕、防透視及環保低碳排等5項需求；另外，2018年俄羅斯世足賽時發生扯破球衣的事件，品牌商這次特別要求了「一定要防止扯破」的指定功能。

在Shin Sigma 3.0具備的機能中，最讓新纖最引以為傲的就是防透視、防扯破的功能。羅時銓指出，以往滿足散熱快、質量輕，缺點就是很薄，流汗就會透視；新纖透過紗線技術，提升衣料的厚實感，讓球衣輕盈快乾又不會因流汗而透視，且不用擔心在激烈賽事中會被扯破。

羅時銓描述Shin Sigma3.0的功能時，語調充滿信心，而自信的來源，就是新纖源源不斷的研發能力。台灣紡織業上、中、下垂直整合完整，從紗線、布料到成衣，台灣製造（Made in Taiwan，MIT）已經是成衣保證。羅時銓指出，以2018年俄羅斯世足賽為例，台廠在供應鏈的占比就達到80%以上，「很了不起」。

●新纖靠研發力面對競爭 球隊勝負是賽後商機關鍵

台灣紡織業競爭力強勁，業者之間亦敵亦友。為了突破重圍，新纖作為早期布局環保紗的業者，也積極投入、建立尖端材料部門，朝高值化產品研發路線前進。

羅時銓指出，當紗線需要特殊材質來改善功能時，新纖尖端材料事業部可根據品牌客戶的需求添加原料、調製配方，而且這些添加料，外面是買不到的，「這就是新纖的價值」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

「由此可知，一家企業能不能成功，看的就是研發力」，羅時銓說，雖然世界盃足球賽4年踢1次，相關球衣商機又僅占公司營收約5%到10%，但最重要的是賽事衍生出來的後續效益，尤其是打入供應鏈後，意味著品質保證，以及維持研發動力，打造永續經營、將本求利的環境。

展望這次的世足賽商機，羅時銓認為，雖然全球經濟因高通膨而面臨衰退風險，但從賽前已完成的訂單來看，這次市況仍不錯，賽後球迷衣商機預計可帶來新一波訂單；後續最重要的觀察點，是要看客戶贊助的球隊是否踢進最終決賽或奪冠，因為這將決定品牌行銷力道會有多強，助攻後續的長尾效應。（編輯：張良知）1111119