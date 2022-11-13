卡達世足賽將開踢 台灣紡織業參賽不缺席

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（中央社記者賴言曦台北13日電）台灣紡織業憑藉垂直產業布局及創新研發力，成功打入世界盃足球賽供應鏈多年，成為球員更衣室裡的隱形參賽者。雖然紡織業近期市況不振，但隨著卡達世足賽即將開踢，業者仍看好世足賽商機可望為景氣灌入一劑補藥。

全球逐漸走出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情陰霾，卡達世足賽將於當地時間11月20日登場，帶動的消費商機可期。國際足球總會預估，這次世足賽可望吸引約50億觀眾，超越2018年俄羅斯世足賽35億人的收看規模，周邊商品產值將逾千億美元。

周邊商品中，與台灣紡織產業有高度相關的就是球衣、球褲等商品。台灣紡織業擁有完整的垂直供應鏈，對品牌廠商的要求也具備快速反應的能力，加上專注研發及創新高附加價值產品，早已成為近年世足賽供應鏈中不可或缺的一員。

受到高通膨影響消費影響，歐美運動品牌廠商面臨庫存去化問題，紡織業者雖然普遍認為，景氣調整期須至明年第2季才會結束，但看法仍有分歧。部分業者指出，這次世足賽出貨動能感覺沒有以往強勁，但也有手握國際知名品牌客戶的業者樂觀看待賽事商機。

打入世足賽供應鏈逾10年、客戶包含Nike、Adidas等知名運動品牌的新纖表示，對於世足賽商機看法偏向樂觀。

「供應給哪些品牌很重要」，新纖表示，大型品牌贊助的球隊如果打入前5強，在品牌本身黏著度及賽事宣傳動能拉抬下，賽後的球迷版球衣需求可能會有新動能，使品牌客戶進一步下單。

除了新纖看好世足賽商機，遠東新世紀也樂觀看待世足賽帶來的熱潮。

遠東新今年跟Adidas、海洋環保組織Parley for the Oceans合作「海洋回收紗」專案，利用海洋廢棄物做成「海洋回收抗爆球衣」，已獲得9個國家代表隊採用，其中包括德國、日本、西班牙、阿根廷、墨西哥、比利時和威爾斯等7國已成功晉級會內賽，成為這屆世足賽的隱形參賽者。

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遠東新指出，今年國內外對球員或球迷版球衣的買氣都很熱絡，加上遠東新這次一口氣網羅9個國家隊的球衣需求，不但加速正在進行中的商業訂單，也增加了更多與國際賽事合作的機會。

主要客戶為Nike、Lululemon及UA等國際知名運動品牌的儒鴻，也在這波世足賽受益名單之列。儒鴻認為，世足賽為紡織業帶來小補，不過紡織業景氣能不能回升，重點還是要觀察以美國為主的貨幣政策走勢。（編輯：張良知、楊蘭軒）1111113