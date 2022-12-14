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梅西魅力無法擋 買不到世足賽門票球迷場外也很嗨

2022/12/14 20:42
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（中央社杜哈14日綜合外電報導）阿根廷13日在世界盃4強賽擊敗克羅埃西亞晉級冠軍戰，阿國球迷蒙蒂茲無緣進盧塞爾體育場觀賽，但從裡面傳來的呼喊聲就知道，巨星梅西（Lionel Messi）為阿根廷踢進第1球。

法新社報導，蒙蒂茲（Nicolas Montez）是聚集在卡達盧塞爾體育場（Lusail Stadium）外數千名沒有門票的球迷之一。他說，如果不是梅西進球，而是其他任何人，聲音絕對不會這麼大。

29歲的蒙蒂茲說：「如果是克羅埃西亞進球，應該是一片寂靜。球場裡每個人都支持梅西。」他穿著阿根廷隊的藍色和白色球衣，背號是梅西的10號，這在卡達首都杜哈（Doha）隨處可見。

另一名阿根廷藍白軍團的球迷羅沙（Santino Rosa）說：「這是阿根廷隊的比賽我第1次買不到票。」

「不能進場我很痛苦。但至少在這裡我比其他人更早知道有進球，如果是梅西進球就更好了。」

根據報導，超過3萬5000名阿根廷球迷為了世界盃到卡達，許多人留下來要看到阿根廷隊比賽結束，如果梅西最終率隊贏得獎盃，他們要身在這座城市。

許多人買不到4強賽的門票。梅西球迷聚集在杜哈各地的大螢幕前觀戰，包括阿根廷人和南亞各國的移工。

阿根廷球迷已經建立WhatsApp群組追蹤可以取得的門票，甚至為那些有需要的人尋找住宿地點。

蒙蒂茲說：「如果我們聽說有票，我們會盡力幫助其他人。」

「但今天（4強賽）很困難，有很多球迷失望，決賽時情況會更糟。」（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1111214

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