阿根廷奪世界盃隊史第3冠 法國衛冕夢碎

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（中央社記者黃巧雯台北19日電）阿根廷、法國今天在卡達世界盃足球賽冠軍戰延長賽結束以3比3戰成平手，阿根廷於PK大戰以4比2勝出，奪隊史第3冠，其中門將馬蒂內茲擋下關鍵1球，讓法國衛冕夢碎。

卡達世界盃足球賽冠軍戰由衛冕軍法國對上「藍白軍團」阿根廷，兩隊過去3度在世界盃交手，阿根廷以2勝1敗占上風，而姆巴佩（Kylian Mbappe）、梅西（Lionel Messi）同為法甲聯賽巴黎聖傑曼隊（PSG）隊友，在世足決賽上演頂尖對決，且此役也是梅西最後一次在世足出賽，同樣備受矚目。

阿根廷的迪馬利亞（Angel Di Maria）在上半場切入禁區，被法國的狄姆貝利（Ousmane Dembele）從背後絆倒，讓阿根廷獲得12碼罰球機會，並由梅西操刀，踢向球門右下角，順利破門。

阿根廷於第36分鐘從右路進攻，麥克亞力斯特（Alexis Mac Allister）漂亮橫傳，迪馬利亞起腳射門，把領先差距擴大為2比0，反觀法國上半場苦無射門機會。

阿根廷奧塔門迪（Nicolas Otamendi）下半場在禁區用手拉倒法國前鋒穆阿尼（Randal Kolo Muani），法國由姆巴佩主罰12碼球，於第80分鐘踢向球門左下角，儘管阿根廷門將猜到且碰觸到球，但未能將球擋下，姆巴佩又在97秒後凌空抽射破門，雙方在正規賽結束以2比2平手。

延長賽第108分鐘禁區前一陣混亂，梅西門前補進一腳為阿根廷取得3比2領先，但阿根廷第121分鐘出現手球，姆巴佩再度主罰12碼罰球，法國扳成3比3平手。

雙方隨後進入PK大戰，法國前3點僅姆巴佩踢進1球，1球射偏，另1球被門將馬蒂內茲擋下，反觀阿根廷前3點的梅西、迪巴拉（Paulo Dybala）、巴瑞德斯（Leandro Paredes）都進球。

關鍵第4點法國穆阿尼射向中路破門，而阿根廷蒙提爾（Gonzalo Montiel）也把握機會將球送入球門，阿根廷最終在PK大戰以4比2收下勝利，繼1978年、1986年後，拿下隊史第3座金盃。（編輯：陳彥鈞）1111219