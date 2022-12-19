梅西率阿根廷世界盃奪冠 比利：他當之無愧
2022/12/19 07:29（12/19 08:10 更新）
阿根廷在卡達世足奪冠，梅西（前）開心捧起大力神盃。（共同社）
（中央社杜哈19日綜合外電報導）阿根廷在PK戰後擊敗法國，拿下2022卡達世界盃足球賽冠軍，巴西「球王」比利（Pele）稱，阿根廷球星梅西（Lionel Messi）擁有這座冠軍「當之無愧」。
曾在世界盃拿過3座冠軍的比利在社群媒體Instagram寫說：「今天，足球一如既往地，在展示它迷人的故事。梅西贏得他的第1個世界盃冠軍，他實在當之無愧。」
比利也稱讚法國前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe），他在冠軍戰上演獨進3球的「帽子戲法」，讓法國與阿根廷在延長賽踢完後，仍以3比3僵持，直到PK戰後才分出勝負。
「我親愛的朋友姆巴佩，他在冠軍戰進了4球，這樣了不起的演出，對足球運動的未來有深遠的意義。」（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1111219
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