梅西率阿根廷奪世界盃冠軍 球迷：最佳告別禮物

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新加坡吹起世足風，約1000人聚集在新加坡體育城免費看阿根廷出戰法國的冠軍戰轉播。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年12月19日

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（中央社記者侯姿瑩新加坡19日專電）卡達世界盃足球賽上演精彩絕倫的冠軍戰，由梅西率領阿根廷擊敗法國奪冠，如願在世界盃的最後一舞實現捧起大力金盃的夢想，令眾多球迷感到興奮不已，直呼這是最佳告別禮物。

足球可說是新加坡最受歡迎的運動之一，世足賽期間吸引大批球迷熬夜追比賽。星國民眾除了在家觀賽，或與三五好友到餐廳、酒吧看比賽，還可選擇到全島多個社區民眾俱樂部、體育中心等地免費看球賽，鄰近新加坡樟宜機場的星耀樟宜購物中心也設有大螢幕，供民眾免費追比賽。

今天的冠軍戰吸引約1000人到新加坡體育城免費看球賽轉播，氣氛非常熱絡，歡呼聲不斷。

這場比賽高潮迭起，衛冕軍法國在正規賽和延長賽兩度追平比分，與阿根廷以3比3戰成平手，但阿根廷最後在PK大戰以4比2勝出，睽違36年奪得隊史第3冠。

這也是35歲的阿根廷球星梅西（Lionel Messi）第5度叩關世界盃，在卡達世足賽最後一舞。他成功率領「藍白軍團」擊敗法國，為個人最後一次世足之旅完美作結。

在新加坡體育城看冠軍戰的民眾夏其拉（Nur Shakirrah）接受中央社記者訪問時表示，她支持阿根廷，兩支球隊都盡力了，「阿根廷，做得好」。

夏其拉為梅西歡呼，稱讚他是「真正的領袖，在乎自己的球隊」。梅西能在世界盃最後一舞率隊奪冠，「對他來說是最好的告別禮物」，這是他應得的。

另一名梅西球迷、來自馬來西亞的賴俊延受訪表示，很替梅西感到高興，「今天真是非常快樂的一晚」。

賴俊延說，梅西踢球很無私，不在乎自己得分多寡，他會助攻、也會看情況來得分。阿根廷是講究團體精神的國家隊，梅西影響了隊上每個人。

對於選擇到新加坡體育城觀賽的原因，賴俊延表示，想趁梅西最後一次的世界盃來體驗大家一起慶祝的感覺，雖然彼此不認識，但只要共同支持的球隊進球，大家就會一起慶祝。在體育城，大家一起免費看球，「氣氛肯定會比在酒吧好，畢竟這裡比較多人」。

在場觀賽的梅西球迷還包括來自中國、在新加坡讀研究所的龐姓學生。他原本認為比賽90分鐘就可以結束，沒想到最後以PK大戰作結，「我不知道該怎麼表達，真的太激動了」。

阿根廷首次於世界盃登頂是在1978年，最近一次則是由阿根廷傳奇球星馬拉度納（Diego Armando Maradona）於1986年率隊奪冠。（編輯：郭中翰）1111219