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世界盃首度進球後淚崩 萊萬多夫斯基：美夢成真

2022/11/27 12:33（11/27 12:54 更新）
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波蘭26日以2比0擊敗沙烏地阿拉伯，陣中王牌前鋒萊萬多夫斯基（前）也攻進生涯在世界盃的第一個進球。（路透社）
波蘭26日以2比0擊敗沙烏地阿拉伯，陣中王牌前鋒萊萬多夫斯基（前）也攻進生涯在世界盃的第一個進球。（路透社）
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（中央社杜哈27日綜合外電報導）波蘭在卡達世界盃足球賽以2比0擊敗沙烏地阿拉伯，陣中王牌前鋒萊萬多夫斯基也攻進生涯在世界盃的第一個進球；進球後激動落淚的他表示，在世界盃進球，讓他多年的美夢成真。

2022年卡達世界盃足球賽C組26日進行的小組賽中，波蘭的萊萬多夫斯基在比賽第82分鐘進球，幫助球隊鎖定勝利，並在最終順利贏球。進球後，萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）立刻淚灑球場。

萊萬多夫斯基說：「我一直想在世界盃進球，而我的夢想成真了。我知道自己的表現很激動，但我可以確定，那是喜悅的淚水。作為波蘭的隊長，我很替球隊開心。」

34歲的萊萬多夫斯基先前披國家隊戰袍效力135場比賽，在國際賽攻進76球，但在世界盃還沒有進球紀錄。

萊萬多夫斯基在2018年時，首度代表波蘭參加世界盃，當時踢了3場比賽都沒有進球；這次終於在生涯第2次參加世界盃，攻進他在世界盃的第1個進球。（譯者：李晉緯/核稿：李佩珊）1111127

#世足
#波蘭
#萊萬多夫斯基
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