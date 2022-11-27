阿根廷一掃爆冷輸球陰霾 梅西進球與出賽數追平馬拉度納

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梅西（前）在世界盃對墨西哥一役，靠1進球、1助攻率阿根廷2比0獲勝，一掃爆冷敗給沙烏地阿拉伯的陰霾。（美聯社）

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（中央社杜哈27日綜合外電報導）梅西在世界盃對墨西哥一役，靠1進球、1助攻率阿根廷2比0獲勝，一掃爆冷敗給沙烏地阿拉伯的陰霾，除讓球隊保住晉級機會，個人也追上傳奇球星馬拉度納的兩項成就。

梅西（Lionel Messi）在2022卡達世界盃足球賽阿根廷對墨西哥之戰上陣，這是他生涯在世界盃踢的第21場比賽，這追平馬拉度納（Diego Maradona），兩人並列在世界盃出賽最多的阿根廷球員。

7度獲得金球獎（Ballon d'Or）的梅西，此役攻進1球，生涯在世界盃的總進球數累積達8球，同樣追上馬拉度納的成就，兩人並列為隊史在世界盃進球第2多的球員。

梅西禁區外的勁射破網，率阿根廷擊敗墨西哥，分組排名上升到第2。

而阿根廷隊史上，在世界盃的總進球數排名第1的是巴提斯圖達（Gabriel Batistuta），他生涯3度參加世界盃、兩度上演帽子戲法，一共進了10球。

1986年馬拉度納（前）率阿根廷在世界盃奪冠。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）

雖然在世界盃的出賽數、進球數追平兩年前過世的馬拉度納，但梅西內心最渴望的，是能像1986年的馬拉度納一樣，率阿根廷在世界盃奪冠。

馬拉度納共參加了1982年、1986年、1990年、1994年共4屆的世界盃，並曾率隊在1986年奪冠。

有部分的人覺得，除非梅西也能帶領阿根廷在世界盃拿下冠軍，否則就不該被視為有史以來最偉大的球員。外界經常拿梅西與馬拉度納做比較，梅西因為少了世界冠軍加持，常在兩人的比較中落居下風。

梅西曾於2014年巴西世界盃時，率阿根廷踢進冠軍戰，可惜在延長賽後以0比1不敵德國，未能如願舉起大力神盃。（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1111127

梅西（右）26日在小組賽對上墨西哥時替阿根廷踢進第1球。（美聯社）