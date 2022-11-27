阿根廷一掃爆冷輸球陰霾 梅西進球與出賽數追平馬拉度納
2022/11/27 08:25（11/27 09:05 更新）
梅西（前）在世界盃對墨西哥一役，靠1進球、1助攻率阿根廷2比0獲勝，一掃爆冷敗給沙烏地阿拉伯的陰霾。（美聯社）
（中央社杜哈27日綜合外電報導）梅西在世界盃對墨西哥一役，靠1進球、1助攻率阿根廷2比0獲勝，一掃爆冷敗給沙烏地阿拉伯的陰霾，除讓球隊保住晉級機會，個人也追上傳奇球星馬拉度納的兩項成就。
梅西（Lionel Messi）在2022卡達世界盃足球賽阿根廷對墨西哥之戰上陣，這是他生涯在世界盃踢的第21場比賽，這追平馬拉度納（Diego Maradona），兩人並列在世界盃出賽最多的阿根廷球員。
7度獲得金球獎（Ballon d'Or）的梅西，此役攻進1球，生涯在世界盃的總進球數累積達8球，同樣追上馬拉度納的成就，兩人並列為隊史在世界盃進球第2多的球員。
梅西禁區外的勁射破網，率阿根廷擊敗墨西哥，分組排名上升到第2。
而阿根廷隊史上，在世界盃的總進球數排名第1的是巴提斯圖達（Gabriel Batistuta），他生涯3度參加世界盃、兩度上演帽子戲法，一共進了10球。
1986年馬拉度納（前）率阿根廷在世界盃奪冠。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）
雖然在世界盃的出賽數、進球數追平兩年前過世的馬拉度納，但梅西內心最渴望的，是能像1986年的馬拉度納一樣，率阿根廷在世界盃奪冠。
馬拉度納共參加了1982年、1986年、1990年、1994年共4屆的世界盃，並曾率隊在1986年奪冠。
有部分的人覺得，除非梅西也能帶領阿根廷在世界盃拿下冠軍，否則就不該被視為有史以來最偉大的球員。外界經常拿梅西與馬拉度納做比較，梅西因為少了世界冠軍加持，常在兩人的比較中落居下風。
梅西曾於2014年巴西世界盃時，率阿根廷踢進冠軍戰，可惜在延長賽後以0比1不敵德國，未能如願舉起大力神盃。（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1111127
梅西（右）26日在小組賽對上墨西哥時替阿根廷踢進第1球。（美聯社）
阿根廷26日以2比0擊退墨西哥，梅西雙手握拳慶祝。（美聯社）
延伸閱讀世足梅西最後一舞面臨挑戰 回顧阿根廷重返榮耀之路「世紀球王」馬拉度納60歲辭世 節目揭殞落謎底不斷更新／2022卡達世界盃足球賽 賽程戰績、直播管道看這裡阿根廷世足首戰爆冷輸沙烏地 梅西：非常沉重打擊衛冕軍法國2比1勝丹麥 本屆世足首張16強門票到手
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
梅西進球加助攻 阿根廷收拾墨西哥保住世足晉級希望