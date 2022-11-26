世界盃波蘭2比0勝沙烏地阿拉伯 拿下本屆首勝

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波蘭26日靠著中場大將傑林斯基在上半場攻進第1球，第82分鐘王牌前鋒萊萬多夫斯基（圖）又逮到對手後防失誤再進1球，以2比0擊敗沙烏地阿拉伯。（美聯社）

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（中央社記者龍柏安台北26日電）波蘭今天靠著傑林斯基與萊萬多夫斯基的進球，加上門將史澤斯尼的絕佳防守，球隊在攻守完美結合下以2比0擊敗沙烏地阿拉伯，如願拿下本屆世界盃在小組賽的首勝。

2022卡達世界盃足球賽今晚進行小組賽C組第2輪賽事，波蘭在首役和墨西哥以0比0踢和，今天他們在開賽第39分鐘，就靠著王牌前鋒萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）與傑林斯基（Piotr Zielinski）的精彩配合，順利進球。

當時波蘭發動急攻，球從右路傳中給跟進的萊萬多夫斯基，不過他跑得太猛過頭，在出界前趕緊把球回傳給門前的傑林斯基，在沒人防守的狀況下，傑林斯基輕鬆把球踢進對方門內。

波蘭雖率先進球，不過沙烏地阿拉伯在上半場結束前，得到一次寶貴的12碼罰球機會，這回輪到波蘭門將史澤斯尼（Wojciech Szczesny）當英雄。

史澤斯尼先是擋下對手的12碼射門，不過球卻反彈到沙烏地阿拉伯後衛布雷克（Mohammed Al Burayk）的腳下，他也毫不猶豫再次起腳補射，沒想到史澤斯尼再次成功守住球門，不僅化解失球危機，也重挫對手士氣。

下半場第82分鐘，沙烏地阿拉伯後防發生重大失誤，回傳球第1時間沒有控制好，讓鋒萊萬多夫斯基斷球後在門前左腳推射破網，踢進他生涯在世界盃的首顆進球，並提前底定戰局。

事實上，沙烏地阿拉伯堪稱本屆世界盃最大黑馬，他們在首役爆冷以2比1擊敗冠軍大熱門之一的阿根廷，成功吸引了全世界盃的目光，可惜今天沒能延續首戰的神奇表現，也吞下本屆世界盃在小組賽的首敗。

波蘭今天贏球後，將於台灣時間12月1日凌晨3時，迎戰由梅西領軍的阿根廷，而沙烏地阿拉伯也將在同一時間出戰墨西哥。（編輯：方沛清）1111126