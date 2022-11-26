杜克世界盃進球 和兒子分享生涯榮耀時刻

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（中央社記者龍柏安台北26日電）澳洲31歲前鋒杜克今天靠著頭錘攻破突尼西亞大門，進球後他用雙手比出英文字母J，希望把他生涯最榮耀的一刻和看台上正在觀看比賽的兒子一起分享。

2022卡達世界盃足球賽D組今天進行第2輪賽事，「袋鼠軍團」澳洲靠著杜克（Mitchell Duke）在開賽後第23分鐘的頭錘攻門，率球隊以1比0擊敗突尼西亞，拿下本屆分組預賽的首勝。

效力日本乙級足球聯賽岡山綠雉的杜克有1子1女，這次世界盃他的兒女都到現場幫他加油，而他在進球後興奮地比著英文字母J，就是要看台上的兒子傑克森（Jaxson）一起分享榮耀時刻。

轉播單位也捕捉到在看台上的傑克森，他穿著和老爸相同背號的15號衣服，開心比出一樣的手勢J，臉上掛著燦爛的笑容，這一幕也是今年世界盃最暖心、感人的一刻。

杜克非常重視家人，他在賽前於個人社群媒體還放上一張與家人的合照，並寫到：「這一切都是因為家人，我喜歡他們在這裡支持我，並體驗我生涯最棒的一刻。」

靠著杜克今天的進球，澳洲不僅拿下近3屆在世界盃會內賽的首勝，距離晉級16強淘汰賽也邁出了一大步，比賽結束後，杜克在場邊接受大會採訪時也強調，「我們還差1場勝利」。（編輯：唐聲揚）1111126