世界盃澳洲1比0勝突尼西亞 終止連7戰不勝

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（中央社記者龍柏安台北26日電）前兩屆世界盃一勝難求的澳洲，今天靠著前鋒杜克在第23分鐘頭錘破門，率「袋鼠軍團」以1比0險勝突尼西亞，拿下本屆小組賽首勝，終止在世界盃連7戰不勝的尷尬紀錄。

2022卡達世界盃足球賽今天進行D組第2輪賽事，首役以1比4慘敗給法國的澳洲，今天全力搶勝，靠著杜克（Mitchell Duke）門前神來一頂，幫助球隊攻進關鍵進球，也順利拿下久違的勝利。

本屆世界盃是澳洲連續5屆闖入會內賽，不過前兩屆小組賽勝場未曾開胡，最近一次在世界盃會內賽拿下勝利是2010南非世界盃小組賽最後一戰，當時以2比1擊敗塞爾維亞，若不含今天比賽在內，近3屆世界盃小組賽戰績是1和6敗。

杜克今天的那顆進球，老天爺也暗中幫了一把，當時隊友古德溫（Craig Goodwin）從左邊路傳中，球被對手干擾了一下，球落地後彈跳了一次越過突尼西亞後衛頭頂，沒想到杜克起跳後落點恰到好處，把頭一頂就把球送入對方門內。

今年是隊史6度踢進世界盃會內賽的突尼西亞，始終都在小組賽止步，今年在首役以0比0和丹麥踢平，今晚再輸澳洲，晉級前景堪慮。

澳洲今天贏球後，在D組取得1勝1和，台灣時間11月30日深夜11時將迎戰丹麥，突尼西亞則在同一時間出戰尋求衛冕的「高盧雄雞」法國。（編輯：唐聲揚）1111126