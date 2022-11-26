更多編輯台推薦新聞：
統一發票111年9-10月千萬獎號碼：11174120
生活

統一發票111年9-10月千萬獎號碼：11174120

九合一選舉即時開票看中央社 2步驟自定專屬清單
專題

九合一選舉即時開票看中央社 2步驟自定專屬清單

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看
政治

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
前進FIFA 2022世足賽
賽事焦點
新聞專題
賽事焦點3/56
首頁 / 運動

世足卡達提前出局球迷不滿 教頭：早有心理準備

2022/11/26 14:16（11/26 14:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
卡達在世界盃小組賽連吞2敗，成為本屆首支被淘汰的隊伍。圖為25日卡達球員穆罕默德（前）的球遭塞內加爾門將擋下後，抱頭無奈哀嘆。（美聯社）
卡達在世界盃小組賽連吞2敗，成為本屆首支被淘汰的隊伍。圖為25日卡達球員穆罕默德（前）的球遭塞內加爾門將擋下後，抱頭無奈哀嘆。（美聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社杜哈25日綜合外電報導）卡達主辦2022年世界盃足球賽，卻連吞2敗，成為本屆首支被淘汰的隊伍。卡達才踢了兩場就悻悻而歸，球迷大表不滿，但總教練桑傑士說，相信卡達會繼續執行足球計畫，再接再厲。

路透社報導，卡達於2010年取得本屆世足賽主辦權，據稱為了這場賽事耗資2000億美元，多年來一直為了會內賽做準備，沒想到踢了兩場比賽後早早出局。

一名不具名的卡達球迷在杜哈的圖瑪瑪體育場（Al-Thumama Stadium）外受訪時說：「整支球隊都該換掉。」

卡達曾是2019年亞洲盃（Asian Cup）足球賽冠軍，這次在世足賽表現卻不如預期，小組賽首戰就以0比2輸給厄瓜多，第2戰又以1比3敗給塞內加爾，許多球迷不等比賽結束就紛紛離場。

卡達在對上厄瓜多一役，整場未射進一球；對上塞內加爾時，也要等到下半場才終於破蛋。

有些球迷以為卡達隊總教練桑傑士（Felix Sanchez）會在對上厄瓜多的下半場調整陣容，但他只換掉兩名球員，而且比賽已接近尾聲，當時大勢已去。

桑傑士在對戰塞內加爾的前夕說，球隊已做好了可能早早被淘汰的心理準備。

他說：「卡達是個小國，是舉辦世足賽的最小地主國，我們知道自己可能會早早出局，但這不代表足球計畫也會告終。」

他還說：「我相信卡達會繼續執行計畫，維持一支強大的隊伍，持續競爭，在未來的賽事中取得參賽資格。」

桑傑士在對決塞內加爾時，對先發陣容做了3處調整，包括讓守門員巴夏姆（Meshaal Barsham）上場。

但卡達贏球的希望再度因為個別犯下的錯誤而破滅，後衛胡赫（Boualem Khoukhi）沒能成功把球掃出禁區，讓塞內加爾球員狄亞（Boulaye Dia）趁機射門破網，在上半場占了先機。

桑傑士賽前曾提醒卡達隊集中注意力，但這個問題還是在比賽中出現，讓塞內加爾的狄耶迪烏（Famara Diedhiou）在下半場一開始又破門得分。

卡達後來總算在第78分鐘靠蒙塔利（Mohammed Muntari）開胡，他也成為卡達隊史上第一個在世界盃進球的球員。

但6分鐘後，小將迪恩（Bamba Dieng）為塞內加爾踢進第3球，勝負已成定局。

卡達敗給塞內加爾，成績在A組墊底，稍後荷蘭與厄瓜多1比1打成平手，卡達無望晉級，但29日還須與荷蘭對戰。

卡達之後將試圖在2023年亞洲盃衛冕冠軍。原定於中國舉辦的亞洲盃賽事，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而改由卡達主辦，日期尚未確定。

至於卡達的足球計畫到底是宣告終結，還是才剛起步，仍然有待解答。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1111126

#卡達隊史
#桑傑士
#塞內加爾
延伸閱讀
世界盃塞內加爾前鋒迪亞大器晚成 曾被球隊退貨當過電工世界盃足球英格蘭0比0踢平美國 無緣提前晉級16強世界盃足球賽卡達揭幕 首次中東舉行花費最高一屆卡達行賄和人權爭議 德國民眾對世界盃興趣缺缺
桑傑士
世界盃足球賽開踢 聚焦地主卡達與厄瓜多開幕戰
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
英格蘭遭美國逼和被噓 教頭力挺子弟兵展現意志