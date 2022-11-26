世足卡達提前出局球迷不滿 教頭：早有心理準備

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卡達在世界盃小組賽連吞2敗，成為本屆首支被淘汰的隊伍。圖為25日卡達球員穆罕默德（前）的球遭塞內加爾門將擋下後，抱頭無奈哀嘆。（美聯社）

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（中央社杜哈25日綜合外電報導）卡達主辦2022年世界盃足球賽，卻連吞2敗，成為本屆首支被淘汰的隊伍。卡達才踢了兩場就悻悻而歸，球迷大表不滿，但總教練桑傑士說，相信卡達會繼續執行足球計畫，再接再厲。

路透社報導，卡達於2010年取得本屆世足賽主辦權，據稱為了這場賽事耗資2000億美元，多年來一直為了會內賽做準備，沒想到踢了兩場比賽後早早出局。

一名不具名的卡達球迷在杜哈的圖瑪瑪體育場（Al-Thumama Stadium）外受訪時說：「整支球隊都該換掉。」

卡達曾是2019年亞洲盃（Asian Cup）足球賽冠軍，這次在世足賽表現卻不如預期，小組賽首戰就以0比2輸給厄瓜多，第2戰又以1比3敗給塞內加爾，許多球迷不等比賽結束就紛紛離場。

卡達在對上厄瓜多一役，整場未射進一球；對上塞內加爾時，也要等到下半場才終於破蛋。

有些球迷以為卡達隊總教練桑傑士（Felix Sanchez）會在對上厄瓜多的下半場調整陣容，但他只換掉兩名球員，而且比賽已接近尾聲，當時大勢已去。

桑傑士在對戰塞內加爾的前夕說，球隊已做好了可能早早被淘汰的心理準備。

他說：「卡達是個小國，是舉辦世足賽的最小地主國，我們知道自己可能會早早出局，但這不代表足球計畫也會告終。」

他還說：「我相信卡達會繼續執行計畫，維持一支強大的隊伍，持續競爭，在未來的賽事中取得參賽資格。」

桑傑士在對決塞內加爾時，對先發陣容做了3處調整，包括讓守門員巴夏姆（Meshaal Barsham）上場。

但卡達贏球的希望再度因為個別犯下的錯誤而破滅，後衛胡赫（Boualem Khoukhi）沒能成功把球掃出禁區，讓塞內加爾球員狄亞（Boulaye Dia）趁機射門破網，在上半場占了先機。

桑傑士賽前曾提醒卡達隊集中注意力，但這個問題還是在比賽中出現，讓塞內加爾的狄耶迪烏（Famara Diedhiou）在下半場一開始又破門得分。

卡達後來總算在第78分鐘靠蒙塔利（Mohammed Muntari）開胡，他也成為卡達隊史上第一個在世界盃進球的球員。

但6分鐘後，小將迪恩（Bamba Dieng）為塞內加爾踢進第3球，勝負已成定局。

卡達敗給塞內加爾，成績在A組墊底，稍後荷蘭與厄瓜多1比1打成平手，卡達無望晉級，但29日還須與荷蘭對戰。

卡達之後將試圖在2023年亞洲盃衛冕冠軍。原定於中國舉辦的亞洲盃賽事，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而改由卡達主辦，日期尚未確定。

至於卡達的足球計畫到底是宣告終結，還是才剛起步，仍然有待解答。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1111126