英格蘭遭美國逼和被噓 教頭力挺子弟兵展現意志

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（中央社卡達豪爾25日綜合外電報導）英格蘭今天在2022卡達世界盃足球賽與美國抱蛋踢和，招來球迷噓聲，總教練邵斯蓋特承認子弟兵未能重現上一場的流暢攻勢，但也鼓勵他們展現意志，別受外界議論影響。

英格蘭在小組賽首戰以6比2輕取伊朗，今天對上美國若能贏球就能提前晉級16強，無奈0比0握手言和，無法提早慶祝晉級淘汰賽階段。英格蘭隊史3度在世界盃碰上美國都沒能取勝。

英格蘭目前在B組以積分4分排第1，伊朗3分居次，再來是美國2分、威爾斯1分，4隊都還有出線機會。英格蘭下一場將於台灣時間11月30日凌晨3時對上威爾斯，美國同一時間迎戰伊朗。

綜合法新社和路透社報導，英格蘭今天與美國踢和後，引來現場球迷一片噓聲。

不過英格蘭總教練邵斯蓋特（Gareth Southgate）堅持麾下「三獅軍團」必須忽略外界批評聲浪，他對選手表現沒有任何抱怨。他承認子弟兵未能延續上一場對戰伊朗的流暢攻勢，但也說要在大賽有所成就，往往需要拿出類似這樣堅忍不放棄的表現。

邵斯蓋特說：「我們被噓了嗎？我不確定那是否是針對我們。就個人而言，我真的很滿意全隊應對如此強悍對手時的表現。前幾天剛有出色演出，要找到相同的能量和水準延續氣勢向來都是一項挑戰。」

「我當然希望我們的球迷可以開心回家，希望讓粉絲們臉上掛著笑容。我們今天沒有做到這一點，但我不能讓這影響全隊。此刻必須保持冷靜，我們都身經百戰。」

邵斯蓋特告訴記者：「沒錯，我們在對方禁區缺乏一點速度和質量，我們沒辦法創造真正好的機會射門。但我們必須展現自己的另一面。要在賽事中成為一支成功的球隊，必須展現那些不同的面貌，我們今晚做到了。」

他還說：「我相信會有很多人對這場比賽表現議論紛紛。但能在世界盃一路過關斬將、在小組賽全取9分的球隊不多見。」

世界盃小組賽階段，球隊若獲勝可得3分積分，若是踢和，雙方都拿到1分積分，球隊吞敗則沒有拿下任何積分。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1111126