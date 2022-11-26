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世界盃踢平美國 英格蘭隊長凱恩仍有信心晉級

2022/11/26 09:57（11/26 10:54 更新）
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（中央社卡達豪爾25日綜合外電報導）英格蘭今天在2022卡達世界盃足球賽小組賽與美國以0比0踢平，隊長凱恩（Harry Kane）認為他們仍居上風，可望晉級16強淘汰賽。

總教練邵斯蓋特（Gareth Southgate）領軍的英格蘭在世足小組賽首戰勢如破竹，以6比2大勝伊朗，但今天受制於美國的防守，進攻機會不多。

世足賽32隊分成8組，每組進行小組循環賽，取分組前2晉級16強。英格蘭今天踢平後得到1分，積分仍是B組中最高，下一場將於台灣時間11月30日凌晨3時對陣威爾斯。英格蘭如果踢平將確定晉級淘汰賽，若贏球將以分組第一的優勢脫穎而出。

法新社報導，凱恩跟英國獨立電視台（ITV）說：「在對伊朗的比賽，我們牢牢掌握住機會。我們今天有2、3次好機會，但沒有好好把握住。」

「踢平對我們而言不是世界末日，我們在小組賽仍居上風，我們期待接下來的比賽。」

「當然，我們知道我們可以拿出更好的表現。但這是在世界盃踢成平手，世界盃比賽可是不好踢。」

「在我們踢完第一場比賽後，大家以為我們可以壓倒性地擊敗每場對手，但情況不是這樣。」（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1111126

#凱恩
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#世界盃
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