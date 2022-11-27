世足小組賽踢贏威爾斯挨批耍手段 伊朗教頭反擊

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（中央社杜哈27日綜合外電報導）德國傳奇球星克林斯曼批評伊朗隊在世界盃足球賽對威爾斯之戰耍手段，伊朗教練奎羅茲為此砲轟克林斯曼，說他的評論是「足壇之恥」，呼籲他辭去在國際足球總會（FIFA）的職位。

伊朗隊25日在傷停補時階段連進2球，以2比0踢翻威爾斯。拿過1990年世足冠軍的克林斯曼（Juergen Klinsmann）在英國廣播公司（BBC）節目分析球賽時，指控伊朗隊系統性耍花招，還說葡萄牙籍的奎羅茲（Carlos Queiroz）跟伊朗國家隊很合拍。

曾執教美國隊的克林斯曼說：「這不是巧合，都是故意的，這是他們的文化和踢球方式，他們影響裁判…一直湊到裁判耳邊，他們在場上老是朝你撲面而來。」

「這就是他們的文化，他們有點讓你失焦，讓你失去專注力，遺漏真正重要的事情。」

伊朗29日將在決定性的B組賽事對上美國，有機會首度晉級世足16強。

69歲的奎羅茲擔任過西甲皇馬、葡萄牙國家隊等球隊教頭，目前是他第2度擔任伊朗隊總教練。他表示，沒有人能傷害他球隊的誠信。

奎羅茲在社群媒體傳訊息給克林斯曼說：「你用典型有成見的高傲判斷來質疑我的品格。不管我有多尊重你以前在場上的表現，這些關於伊朗文化、伊朗國家隊和我的球員的評論，都是足壇之恥。」

奎羅茲表示，克林斯曼作為FIFA技術研究特別小組（Technical Study Group）的成員，還是歡迎他訪問伊朗隊、和球員互動、了解波斯文化，以及伊朗隊球員有多喜愛和尊敬足球。

奎羅茲說：「雖然你在BBC發表難以容忍的言論，試圖詆毀我們的努力、犧牲和技巧，我們仍向你保證，我們不會對你的文化、根源、背景妄下評斷，而且永遠會歡迎你造訪我們的大家庭。」

「同時，我們希望密切關注FIFA會對你的職位作何決定。我們顯然期望你來訪問我們球隊前先辭職。」

伊朗隊分享了奎羅茲這段訊息。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1111127