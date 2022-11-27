世界盃傅勒破門助哥斯大黎加奪勝 日本吞首敗

（中央社記者黃巧雯台北27日電）日本今天在2022卡達世界盃足球賽小組賽第2戰與哥斯大黎加交手，哥斯大黎加下半場靠著傅勒成功破門，先馳得點，反觀日本攻勢頻頻，但欠缺臨門一腳，最終以0比1落敗。



日本過去3度叩關世界盃16強，這次卡達世界盃足球賽被分到「死亡之組」E組，同組對手有西班牙、德國、哥斯大黎加，而日本首戰上演逆轉秀，爆冷以2比1擊敗德國後，已握有3分積分，若今天能取得勝利，只要接下來德國踢和或敗給西班牙，日本就能提前晉級16強。



哥斯大黎加前一場以0比7輸給西班牙，今天與日本碰頭，兩隊上半場各有3次、2次射門機會，但均是0次射正，包括哥斯大黎加的康貝爾（Joel Campbell）開賽第35分鐘起腳射門偏高；而控球率部分，哥斯大黎加以52%占上風。



日本下半場一開始就連續發動攻勢，守田英正第46分鐘禁區外射門，被門將納瓦斯（Keylor Navas）撲掉，淺野拓磨第48分鐘頭錘，再度被門將擋下。



日本第63分鐘獲得自由球機會，由相馬勇紀操刀，但射門角度偏高，從球門上方飛出。



哥斯大黎加卡爾沃（Francisco Calvo）第70分鐘禁區外拉人犯規，領到黃牌，而儘管日本再度獲得自由球機會，但鎌田大地、相馬勇紀連續射門都被人牆檔掉。



哥斯大黎加傅勒（Keysher Fuller）第81分鐘射門，日本門將權田修一飛身攔球，未能解圍，哥斯大黎加成功破門，而日本隊全場14次射門、3次射正，都錯失機會，反觀哥斯大黎加4次射門，並把握唯一1次射正機會破門，日本隊最終就以0比1輸球。



日本在小組賽1勝1敗，下一戰將於台灣時間12月2日凌晨3時出戰西班牙，哥斯大黎加也將在同一時間出戰德國。（編輯：張雅淨）1111127

日本隊球員扶額懊悔。（共同社）