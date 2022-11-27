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世界盃哥斯大黎加奪勝 球評：日本清球有點大意

2022/11/27 21:12（11/27 21:25 更新）
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日本27日在2022卡達世界盃足球賽小組賽以0比1不敵哥斯大黎加。圖為日本隊球員懊惱扶額。（共同社）
日本27日在2022卡達世界盃足球賽小組賽以0比1不敵哥斯大黎加。圖為日本隊球員懊惱扶額。（共同社）
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（中央社記者黃巧雯台北27日電）日本今天在2022卡達世界盃足球賽小組賽以0比1不敵哥斯大黎加，談到哥斯大黎加關鍵進球，球評呂桂花說，日本有點大意，清球未將球踢遠，而整體攻勢也不如首戰積極。

日本在卡達世界盃首戰以2比1爆冷擊退德國，只要今天第2戰能扳倒哥斯大黎加，晉級16強的希望就大增，但日本全場14次射門，比對手還多10次，卻都未能成功破門，反觀哥斯大黎加靠著傅勒（Keysher Fuller）第81分鐘射門，攻下1分， 哥斯大黎加最終就以1比0帶走勝利，保住晉級機會。兩隊目前戰績同為1勝、1敗，積分都是3分。

台體大體育學系副教授、台中藍鯨總教練呂桂花表示，哥斯大黎加首戰以0比7輸給西班牙後，第2、3戰分別面對日本、德國，相較之下，對戰日本較有機會取勝，勢必要全力搶攻，但哥斯大黎加戰術仍選擇先做好半場守備，「有機會就往前攻，沒有機會就回到自己半場做守備」。

呂桂花指出，日本則是透過守備把對手鎖在邊路，不讓對手快速推進，也是哥斯大黎加上半場搶到球後，後續沒辦法發揮的關鍵。

呂桂花表示，第81分鐘日本隊守備有點大意，清球時未將球踢遠，反而被哥斯大黎加攔截，讓傅勒趁機破門，「那個時間點被進球，就很難再追回來」。

相較於首戰面對德國，呂桂花認為，日本今天攻擊比較沒那麼積極，最後10分鐘似乎也沒有祭出特別的戰術。

日本輸球後，下一戰將於台灣時間12月2日凌晨3時出戰西班牙，儘管首戰曾上演驚奇、擊敗4冠勁旅德國，但呂桂花認為，若想要贏西班牙，恐怕不容易。（編輯：張雅淨）1111127

#世界盃
#日本
#哥斯大黎加
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