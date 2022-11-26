沙烏地阿拉伯錯失12碼罰球 球評：失利關鍵

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（中央社記者龍柏安台北26日電）沙烏地阿拉伯今天在上半場結束前12碼罰球失利，隨後補射再被波蘭門將守下，最終以0比2落敗，台灣男足前國家隊助理教練方靖仁說：「12碼沒有踢進真的太傷。」

沙烏地阿拉伯在今年卡達世界盃小組賽首戰，以2比1爆冷擊敗由梅西領軍的阿根廷，也成為本屆最大黑馬。方靖仁直言，沙烏地阿拉伯今天上半場依舊踢得很好，「要不是那次12碼球沒有進球，否則輸贏還很難說。」

方靖仁表示，沙烏地阿拉伯今天依舊採取高壓式防守，並將節奏拉得很快，波蘭開賽明顯有些不適應，因此踢得有些綁手綁腳，「直到他們進了第1顆球後，表現才開始回穩。」

談到波蘭首顆進球，方靖仁直言今天波蘭的進攻策略很清楚，就是採用密集防守，在幾波短傳後就直接長傳前場，由1、2名球員主導進攻，就是他們的進攻模式，不過他強調，萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）的後傳助攻：「那球很不簡單，難度非常高。」

而沙烏地阿拉伯原有機會在上半場踢完把比數扳平，方靖仁認為，錯過那次12碼罰球機會，對士氣不僅造成重傷，連帶也會影響球員心態。

即便沙烏地阿拉伯上半場進攻繳了白卷，方靖仁表示，下半場他們依舊沒有改變打法，節奏還是拉得更快，但波蘭已較適應對手打法，在反擊上也展現力道，只是兩次分別由左右兩翼傳中後的搶點攻門，都射到門楣。」（編輯：吳協昌）1111126