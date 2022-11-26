更多編輯台推薦新聞：
九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

統一發票111年9-10月千萬獎號碼：11174120
生活

統一發票111年9-10月千萬獎號碼：11174120

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看
政治

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
前進FIFA 2022世足賽
專家開講
新聞專題
專家開講1/16
首頁 / 運動

沙烏地阿拉伯錯失12碼罰球 球評：失利關鍵

2022/11/26 23:50
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北26日電）沙烏地阿拉伯今天在上半場結束前12碼罰球失利，隨後補射再被波蘭門將守下，最終以0比2落敗，台灣男足前國家隊助理教練方靖仁說：「12碼沒有踢進真的太傷。」

沙烏地阿拉伯在今年卡達世界盃小組賽首戰，以2比1爆冷擊敗由梅西領軍的阿根廷，也成為本屆最大黑馬。方靖仁直言，沙烏地阿拉伯今天上半場依舊踢得很好，「要不是那次12碼球沒有進球，否則輸贏還很難說。」

方靖仁表示，沙烏地阿拉伯今天依舊採取高壓式防守，並將節奏拉得很快，波蘭開賽明顯有些不適應，因此踢得有些綁手綁腳，「直到他們進了第1顆球後，表現才開始回穩。」

談到波蘭首顆進球，方靖仁直言今天波蘭的進攻策略很清楚，就是採用密集防守，在幾波短傳後就直接長傳前場，由1、2名球員主導進攻，就是他們的進攻模式，不過他強調，萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）的後傳助攻：「那球很不簡單，難度非常高。」

而沙烏地阿拉伯原有機會在上半場踢完把比數扳平，方靖仁認為，錯過那次12碼罰球機會，對士氣不僅造成重傷，連帶也會影響球員心態。

即便沙烏地阿拉伯上半場進攻繳了白卷，方靖仁表示，下半場他們依舊沒有改變打法，節奏還是拉得更快，但波蘭已較適應對手打法，在反擊上也展現力道，只是兩次分別由左右兩翼傳中後的搶點攻門，都射到門楣。」（編輯：吳協昌）1111126

#方靖仁
#沙烏地阿拉伯
#波蘭
方靖仁
卡達1比3不敵塞內加爾 球評：後防犯錯太多 世足賽瑞士後防幾乎完美 球評：喀麥隆差臨門一腳
梅西
世足賽吸睛 中華電雙平台流量屢創新高
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
澳洲早早進球掌控節奏 突尼西亞中場遭壓制