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世界盃摩洛哥爆冷取勝 球評：攻守轉換快是關鍵

2022/11/28 00:05
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（中央社記者黃巧雯台北28日電）摩洛哥在2022卡達世界盃足球賽小組賽第2戰爆冷以2比0擊退上屆季軍比利時，球評方靖仁表示，摩洛哥表現優於比利時，特別是將攻守轉換打得很快。

摩洛哥2022卡達世界盃足球賽首戰與克羅埃西亞握手言和，各獲得1分積分，摩洛哥第2戰靠著沙畢里（Abdelhamid Sabiri）、阿博烏克拉爾（Zakaria Aboukhlal）輪流進球，以2比0擊退比利時，摩洛哥進帳3分積分後，目前累計4分積分、躍居F組第一。

前中華民國足球協會秘書長方靖仁表示，比利時近期國際賽表現穩定，儘管首戰出戰加拿大並未完全發揮水準，但賽前預期實力應該還是在摩洛哥之上。

比利時目前足球世界排名高居第2，方靖仁認為，面對國際世界級強隊，想要進球本來就不容易，但摩洛哥這場表現比比利時更好，「比利時攻守轉換太慢，摩洛哥把攻守轉換打得很快，尤其是守轉攻非常快」。

方靖仁指出，原先推測若比利時贏球，就有望提前晉級，但摩洛哥勝出後，讓F組戰況變成有點撲朔迷離，得待克羅埃西亞、加拿大一役結束後，才能讓情勢更明朗。

不過，摩洛哥在接連遭遇2支歐洲勁旅後，小組賽第3戰將出戰實力稍弱的加拿大，反而比利時、克羅埃西亞陷入2強對決，方靖仁看好，摩洛哥晉級希望濃厚。（編輯：林治平）1111128

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