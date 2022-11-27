世界盃摩洛哥擊退比利時 收隊史第3勝

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（中央社記者黃巧雯台北27日電）摩洛哥今天在2022卡達世界盃足球賽，靠著下半場獲得自由球機會，沙畢里直接射門，加上阿博烏克拉爾傷停補時階段進球，最終就以2比0擊退比利時，隊史第3勝到手。

2022卡達世界盃足球賽今天展開F組小組賽第2戰，比利時靠著首戰擊敗加拿大，獲得3分積分，賽前暫居分組第一，而克羅埃西亞與摩洛哥首戰握手言和，各拿下1分積分。

比利時今天出戰摩洛哥，開賽兩波攻勢都空手而歸，麥尼爾（Thomas Meunier）第15分鐘左路起腳射門，被摩洛哥門將正面攔下。摩洛哥第35分發動攻勢，哈基米（Achraf Hakimi）單刀直入，但射門角度偏高。

上半場比利時攻勢猛烈，取得6次角球機會，且開球都能將球送往中路，只可惜都欠缺臨門一腳。

摩洛哥在上半場傷停補時階段，獲得自由球機會，由齊耶赫（Hakim Ziyech）操刀並進球，但被判越位無效。

兩隊戰況陷入膠著，也讓原先外界預期第3戰才會復出的比利時當家前鋒盧卡庫（Romelu Lukaku）上半場就在場邊熱身備戰。

比利時下半場多波攻勢都無功而返，摩洛哥第73分鐘獲得自由球機會，沙畢里（Abdelhamid Sabiri）成功破門，取得1比0領先。

比利時第81分鐘換上盧卡庫，希望力挽狂瀾，但摩洛哥再度發動攻勢，阿博烏克拉爾（Zakaria Aboukhlal）在門前接獲隊友齊耶赫傳球後起腳射門，最終摩洛哥就以2比0獲勝，進帳3分積分後，目前累積4分積分，暫居分組第一。

摩洛哥這一場關鍵勝利，也是隊史在世界盃第3勝，前一勝要追溯至1998年。

比利時下一戰將在台灣時間12月1日晚間11時出戰克羅埃西亞，而摩洛哥將在同一時間對戰加拿大。（編輯：林治平）1111127