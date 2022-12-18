奧爾西奇絕妙進球建功 克羅埃西亞奪世界盃季軍

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（中央社記者龍柏安台北18日電）看似傳球力道過頭，沒想到卻成為致勝進球。克羅埃西亞今天靠著奧爾西奇在第42分鐘進球突破僵局，終場以2比1擊敗本屆世界盃最大黑馬摩洛哥，拿下隊史第2座世界盃季軍。

2022卡達世界盃今晚進行季軍戰，由上屆亞軍「格子軍團」克羅埃西亞對上非洲代表摩洛哥，這也是兩隊本屆世界盃繼小組賽後，雙方第2度交手，這回克羅埃西亞拿下最終勝利，成為隊史自1998年法國世界盃後，拿下的第2座季軍。

克羅埃西亞與摩洛哥在小組賽同屬F組，雙方在預賽首役就狹路相逢，當時歷經90分鐘激戰，兩隊進攻雙雙繳出白卷，以0比0握手言和，不料兩隊繞了一大圈，又在季軍戰聚首。

由於兩隊都不是以進攻能力見長的球隊，原以為會是一場防守戰，沒想到開賽短短9分鐘，雙方就靠著定位球各自攻進1球，讓比賽高潮迭起。

第7分鐘克羅埃西亞獲得自由球機會，把球開到禁區後柏瑞斯奇（Ivan Perisic）頭頂短傳，後衛格瓦迪奧爾（Josko Gvardiol）以魚躍式頭錘把球頂進球門。

相隔不到2分鐘，摩洛哥就還以顏色，同樣是自由球傳中，克羅埃西亞球員試圖解危卻把球頂到球門前，落單的摩洛哥後衛達里（Achraf Dari）把球頂向地面反彈破門，成功將戰局扳平。

上半場結束前，克羅埃西亞前鋒奧爾西奇（Mislav Orsic）在左路看似傳中，球卻巧妙越過對方門將後撞到門柱反彈入門，靠著這記絕妙進球，讓克羅埃西亞重新取得超前。

下半場雙方都沒能再有進球紀錄，也讓克羅埃西亞最終以2比1贏得最終勝利、拿下季軍。（編輯：施施）1111218