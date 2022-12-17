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法國足協包機邀名宿觀看決賽 席丹拒絕邀請

2022/12/17 16:58
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（中央社記者龍柏安台北17日電）「高盧雄雞」法國明天將挑戰隊史第3座世界盃冠軍與賽史近60年來首支締造連霸的球隊，法國足協大手筆包機邀請前國家隊名將現場見證歷史，沒想到席丹卻拒絕邀請。

2022卡達世界盃壓軸冠軍賽，將於台灣時間明天深夜11時開踢，將由衛冕軍法國迎戰由梅西（Lionel Messi）領軍的阿根廷。

連兩屆世界盃闖進決賽的法國，尋求成為自1962年巴西後，首支在世界盃完成連莊的球隊，而法國足協則願意提供一切協助，助法國隊完成登頂。

法國媒體RMC Sport報導，法國足協已包下專機，將載著國家隊名宿包括戈武（Sidney Govou）、前國家隊總教練勒梅爾（Roger Lemerre）等人一起飛往卡達觀賽。

不過前法國隊陣中的傳奇球星席丹（Zinedine Zidane）卻拒絕法國足協的邀請，屆時他將不會出現在盧塞爾體育場（Lusail Stadium）的看台上，替自家球隊鼓掌歡呼。

至於其他名將如亨利（Thierry Henry）等人，若非身負其他任務，要不然就早已人在卡達。

雖然席丹拒絕出席決賽的理由並未曝光，不過外媒認為，席丹原是法國下一任國家隊總教練的熱門人選，不過隨著法國隊踢進本屆決賽，法國足協也願意再給現任總教練德尚（Didier Deschamps）一些時間，讓他決定是否要繼續執掌國家隊兵符，這或許是席丹不願去現場觀賽的原因之一。（編輯：吳協昌）1111217

#席丹
#法國足協
#法國
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