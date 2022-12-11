記者猝逝 世足8強螢幕致敬、保留座位悼念

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（中央社杜哈10日綜合外電報導）美國體育記者華爾（Grant Wahl）在卡達報導世界盃足球賽過世後，國際足球總會（FIFA）今天在法國對英格蘭世足8強賽向他致意，並在原本預留給他的記者座位擺放照片鮮花。

綜合美聯、法新等外媒報導，本月稍早剛滿48歲的華爾過去在「運動畫刊」（Sports Illustrated）、哥倫比亞廣播公司體育網（CBS Sports）效力，他生動的報導協助推廣足球在美國的人氣。

他本屆世足曾因穿著支持LGBTQ族群的彩虹上衣在當地遭拘留，他昨天在媒體採訪區報導阿根廷對荷蘭的8強賽時倒了下來。

卡達籌辦委員會發言人表示，現場人員立即對華爾展開急救，並透過救護車送醫，最後仍宣告不治。他的死因並沒有公布，但「華爾街日報」（The Wall Street Journal）指華爾疑似是心臟病發作。

卡達籌辦委員會聲明補充說，「我們對華爾的家屬、朋友以及親近他的媒體朋友，致上最深的哀悼之意」。

今天在巴伊特體育場（Al Bayt Stadium）舉行的法國對英格蘭8強賽，原本預留給華爾的採訪座位放置著白色鮮花，並透過賽場上的巨型螢幕向對這位記者致敬。

一名身穿著藍色西裝的國際足總官員今天站在保留給華爾的座位旁，默默守護著。他說：「這是我們起碼能做的。」

華爾從1994年美國主辦的那一屆開始報導世界盃，本屆是第8屆。他過世消息傳出後，各界均表哀悼。

國際足總主席英凡提諾（Gianni Infantino）發布聲明說，華爾「熱愛足球，所有關注這項全球賽事的人都會懷念他的報導」。

美國足球協會（US Soccer）說，華爾「把足球當作畢生志業，他和他精彩的報導從此不再與我們同在，我們悲痛欲絕」。聲明說，「美國足球大家庭的心都碎了」。

華爾本週稍早曾表示自己去過卡達媒體中心的診所，「他們說我可能有支氣管炎」。他當時說：「我的身體還是倒了。3週來睡眠不足、巨大壓力以及很多很多的工作都會對身體造成影響…我可以感覺到上胸的壓力和不適來到一個新的等級。」（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1111205