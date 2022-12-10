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卡達世足曾穿彩虹衣被擋 美記者疑心臟病發猝逝

2022/12/10 13:57（12/10 15:13 更新）
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知名美國體育記者華爾9日在卡達報導世界盃足球賽8強賽事時，疑因心臟病發作猝逝。圖為華爾11月21日穿著表達支持LGBTQ族群的彩虹上衣，在進入卡達世足賽場時遭到短暫拘留。（圖取自twitter.com/GrantWahl）
知名美國體育記者華爾9日在卡達報導世界盃足球賽8強賽事時，疑因心臟病發作猝逝。圖為華爾11月21日穿著表達支持LGBTQ族群的彩虹上衣，在進入卡達世足賽場時遭到短暫拘留。（圖取自twitter.com/GrantWahl）
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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）知名美國體育記者華爾（Grant Wahl）今天在卡達報導世界盃足球賽8強賽事時，疑因心臟病發作猝逝，家屬及美國足球協會均證實死訊。

綜合法新社與路透社報導，48歲的華爾過去長年在美國「運動畫刊」（Sports Illustrated）擔任記者，透過生動的報導協助拉抬足球在美國的關注度，後來轉至電子報平台Substack工作。

他今天在卡達盧塞爾體育場（Lusail Stadium）替哥倫比亞廣播公司體育網（CBS Sports）報導阿根廷對荷蘭的賽況。

據美國全國公共電台（NPR）報導，隨比賽接近尾聲，華爾倒在媒體採訪區，醫護人員當場施以心肺復甦術，並以擔架將他抬走；「華爾街日報」（The Wall Street Journal）指出，華爾似乎是心臟病發作。

美國足球協會（U.S. Soccer）在聲明中表示：「華爾將足球當作他畢生志業，如今再也看不到他和他的出色報導，令我們難過不已。整個美國的足球大家庭都為華爾過世感到心碎。」

華爾的妻子剛德（Celine Gounder）是知名的流行病學家和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）等疾病專家，她在推特（Twitter）發文說：「我完全陷入震驚當中。」

鑒於卡達禁止同性關係，華爾11月曾身穿彩虹上衣前往觀看美國第一場對上威爾斯的小組賽，以示力挺LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）權利，但遭卡達維安人員短暫拘留，一度躍上新聞版面。

華爾本週稍早在Substack寫道，他曾去卡達媒體中心的診所，「他們說我可能有支氣管炎」，「我的身體最終崩潰了。3週的睡眠不足、壓力大加上大量工作會對人造成影響…我能感覺到上胸有新的壓力和不適感」。

華爾說，他服用了一些抗生素和「一些強效止咳藥水」，「幾個小時後感覺好多了」，但還是「沒有很好」。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在推特上說，國務院已與家屬密切聯繫，「我們正與卡達高層官員溝通，以確保盡快達成家屬心願」。（譯者：張茗喧/核稿：盧映孜）1111210

#世界盃足球賽
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