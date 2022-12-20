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阿根廷世足奪冠歸國 球迷漏夜排隊一睹英雄風采

2022/12/20 16:49（12/20 17:10 更新）
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世界盃阿根廷隊奪冠歸國，第一位下機的是拿著冠軍金盃大力神盃的梅西（前左），接著是總教練斯卡洛尼（前右）。（美聯社）
世界盃阿根廷隊奪冠歸國，第一位下機的是拿著冠軍金盃大力神盃的梅西（前左），接著是總教練斯卡洛尼（前右）。（美聯社）
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（中央社布宜諾斯艾利斯20日綜合外電報導）成千上萬的熱情球迷漏夜在布宜諾斯艾利斯的伊塞薩機場（Ezeiza Airport）排隊，等著一睹奪下2022卡達世界盃足球賽冠軍的阿根廷國家隊成員的風采。

美聯社報導，當地時間凌晨2時40分，以梅西（Lionel Messi）為首的阿根廷隊員帶著微笑走下飛機，步上當局替這群國家英雄精心鋪上的紅毯。

第一位下機的是抱著冠軍金盃大力神盃的梅西，接著是總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni），當兩人走過一處寫著「謝謝，冠軍們」標語前時，總教練卡洛尼手摟著梅西。

現場有阿根廷當地的「蒼蠅」樂團（LA MOSCA）演唱著這次卡達世界盃阿根廷球迷哼唱的非官方國歌Muchachos，歡迎這些載譽歸國的英雄。

這些冠軍足球隊員步上一輛敞篷巴士，在等待隊友上車前往阿根廷足球協會中心前，還可以看到梅西等多名隊員嘴巴哼唱著Muchachos。這些球員將在阿根廷足球協會中心稍事休息數小時。

球員泰基亞費高在IG上傳了一張冠軍金盃繫著安全帶穩穩在座位上。（圖取自instagram.com/tagliafico3）
球員泰基亞費高在IG上傳了一張冠軍金盃繫著安全帶穩穩在座位上。（圖取自instagram.com/tagliafico3）

球員們還上傳了返國機艙內的照片。冠軍金盃在機上由梅西拿著。球員泰基亞費高（Nicolas Tagliafico）在IG上傳了一張冠軍金盃繫著安全帶穩穩在座位上，彷彿是另一名乘客的照片。

阿根廷政府昨天下午緊急宣布20日定為國定假日，球員今天中午將乘坐敞篷巴士在首都布宜諾斯艾利斯繞行市中心，最後將前往地標方尖碑，預計將會有數百萬人上街頭大肆慶祝。

布宜諾斯艾利斯一家報攤掛上寫著「榮耀加冕」的布條，「號角報」（Clarin）和「新聞報」（La Prensa）等日報都向梅西和他的隊友為阿根廷睽違36年再度奪冠表達滿滿的「感謝」，這是阿根廷史上第3座世足冠軍獎盃。（譯者：陳昱婷/核稿：劉淑琴）1111220

世界盃阿根廷隊奪冠歸國，下機後隊員步上一輛敞篷巴士，巴士外被熱情球迷圍得水洩不通。（美聯社）
世界盃阿根廷隊奪冠歸國，下機後隊員步上一輛敞篷巴士，巴士外被熱情球迷圍得水洩不通。（美聯社）
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