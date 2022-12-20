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迎接鑲金代表隊回家 阿根廷放假一天舉國歡慶

2022/12/20 08:48
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（中央社記者黃韻布宜諾斯艾利斯19日專電）拿下世足賽金盃的梅西與阿根廷代表隊即將歸國，阿根廷政府19日下午緊急宣布20日定為國定假日，讓阿根廷民眾一起和勇奪卡達世足賽的代表隊共同慶祝。

阿根廷足球隊將在當地時間20日凌晨歸國，並入住阿根廷足球協會中心（AFA），預計總教練斯卡洛尼當天將帶領隊員乘坐大巴士，一路駛向首都布宜諾斯艾利斯繞行市中心，最終目的為方尖碑，將舉辦慶祝活動。

阿根廷政府宣布，除了銀行與聯邦公共收入管理局營業至中午12點外，其餘民營企業依照國定假日規定放假。

阿根廷代表隊尚未確定是否與阿根廷總統艾柏托．費南德茲（Alberto Fernandez）會面，阿根廷代表隊不希望勇奪世界盃冠軍獎盃的喜悅被政治化，阿根廷政府多次表示，尊重教練與球員的想法。

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據阿根廷國家通訊社泰蘭社（telam）報導，已有數十位球迷在阿根廷足球協會中心外搭帳棚守候。一名從事建築業的球迷奧赫達（Maximiliano Ojeda）花了一星期建造一座高3公尺、重180公斤的大力神盃，他說謝謝老闆的支持，才能打造這座巨大的獎盃，期待能讓阿根廷代表隊的球員看見。

阿根廷最終以PK戰4比2勝出法國，拿下卡達世界盃足球賽冠軍，睽違36年奪得隊史第3冠，梅西得到第2座金球獎，阿根廷門將馬丁內斯（Emiliano Martínez）榮獲金手套獎，中場球員費南德茲（Enzo Fernandez）拿下最佳年輕球員獎。（編輯：韋樞）1111220

#阿根廷
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#艾柏托．費南德茲
梅西
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