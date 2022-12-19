馬拉度納時勢造英雄 梅西奪世足金盃奠定歷史定位

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（中央社記者黃巧雯台北19日電）阿根廷兩代球王馬拉度納、梅西技術都無庸置疑，前者在1986年世界盃特殊時空背景率隊奪冠，成民族英雄，即使梅西高舉金盃，讓兩人地位相提並論，但球迷情感面恐怕難超越。

梅西（Lionel Messi）承襲了馬拉度納（Diego Maradona）10號球衣，也讓兩人不時被提起比較，兩人都擁有出色盤帶過人技術，且身材都不算高大，馬拉度納身高165公分，梅西則高出4公分，但皆不影響日後在足壇所締造的成就。

相較於個性內斂、待人謙虛有禮的梅西，出生於1960年的馬拉度納性格鮮明、狂放，行事風格也具有爭議性，1982年加盟西甲豪門巴塞隆納，卻過得不順遂，2年後被以天價轉賣給義甲的拿坡里，而馬拉度納憑藉著一己之力帶領這支保級球隊登上王座。

馬拉度納除了讓阿根廷人引以為傲，同時在義大利拿坡里球迷心中也有不可抹滅的地位。

相較於馬拉度納職業生涯顛簸，梅西被認為一路走來相對順遂，13歲就加入巴塞隆納的青訓系統，大半職業生涯都在巴塞隆納度過，直到2021年才轉戰法甲足球聯賽巴黎聖傑曼隊（PSG）。

梅西共事過的隊友眾星雲集，包括巴西傳奇球星羅納迪諾（Ronaldinho）、前鋒內馬爾（Neymar）、法國王牌前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe），一同與他在場上衝鋒陷陣。

阿根廷隊史首度在世界盃封王是在1978年，而1986年世界盃8強賽面對英格蘭一役，馬拉度納以頗具爭議的「上帝之手」進球，在國家經歷福克蘭戰爭（Falklands War）潰敗之後，馬拉度納在世足賽場上擊退英格蘭，最終贏得該屆的世足冠軍，也讓馬拉度納成為民族英雄。

而梅西生涯獲獎無數，從2006年在世界盃首秀，到5度征戰世界盃留下出賽26場、2314分鐘紀錄，都是歷史之最，且貢獻13球、8助攻，並在生涯最後一次世足賽之旅，帶領阿根廷在決賽PK大戰以4比2擊敗法國，如願捧起金盃。

這一座世足冠軍，或許讓梅西在足壇地位已與馬拉度納平起平坐，但馬拉度納在場上所擁有的王者領袖風範，以及36年前那座冠軍背後的歷史意義，即使馬拉度納已於2020年逝世，在情感面上梅西恐怕仍難以追趕而上。（編輯：張雅淨）1111219