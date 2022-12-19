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搭世足熱擺烏龍 印度議員稱梅西印度出生被噓爆

2022/12/19 22:29（12/19 22:42 更新）
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阿根廷在卡達世界盃決賽擊敗衛冕軍法國，勇奪隊史第3冠，梅西（中）手捧冠軍金盃歡呼。（共同社）
阿根廷在卡達世界盃決賽擊敗衛冕軍法國，勇奪隊史第3冠，梅西（中）手捧冠軍金盃歡呼。（共同社）
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（中央社記者林行健新德里19日專電）卡達世界盃足球冠軍賽熱潮延燒到印度，一名國會議員今天語出驚人，在推特稱梅西是在印度阿薩姆省（Assam）出生，隨即引來網友噓聲。他在得知擺烏龍後，已刪除推文。

印度在野黨國大黨（Congress Party）國會議員卡勒克（Abdul Khaleque）上午在推特發文祝賀阿根廷隊奪冠，寫道：「我們為你與阿薩姆省的連結感到驕傲」，並標註阿根廷球星梅西（Lionel Messi）。

被推友問及梅西與阿薩姆有何連結時，卡勒克回覆：「是的，他在阿薩姆出生。」

梅西實際上是在阿根廷出生，因此卡勒克的回覆立即在網路炸鍋，有網友開始揶揄「是啊，梅西還是我同學咧」。另有網友P圖為梅西夫婦換上印度服飾，並說：「冠軍賽後梅西夫婦回鄉訪問；永遠不要忘記你的根。」

卡勒克稍後刪除了貼文。

另方面，印度總理莫迪（Narendra Modi）昨晚在推特祝賀阿根廷隊奪冠，表示印度有數以百萬計阿根廷隊及梅西的球迷同感歡慶。

雖然板球是印度的國球，但15世紀葡萄牙人航海交易帶來的影響，西南部克勒拉省（Kerala）的民眾相當熱愛足球。根據電視台畫面，許多球迷在冠軍戰身穿阿根廷藍白條紋球衣，在各城鎮體育館或廣場觀看冠軍賽。

然而，克勒拉省的賽後狂歡卻也引發諸多脫序事件。

「今日印度」（India Today）電視台報導，在港都柯枝（Kochi），有球迷聚集街頭影響到交通，一名警察前去勸離，反遭推倒拉扯，造成皮肉擦傷。

在省會錫魯瓦蘭塔不朗（Thiruvananthapuram），2名警員前往關切飲酒鬧事的民眾時遭毆打。

在卡南諾爾市（Kannur），一名24歲男子因支持的球隊不同，被5人攻擊刺成重傷，他的朋友試圖調解也遭人以板球的三柱門打中頭部。

警方已逮捕數名涉嫌傷人者及鬧事者。（編輯：馮昭）1111219

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