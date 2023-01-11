通膨罩頂 前11月實質經常性薪資連2年負成長

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主計總處指出，因通膨壓力高漲，111年前11月實質經常性薪資連續第2年落入負成長。圖為民眾在台北市濱江市場採買。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘姿羽台北11日電）主計總處今天公布111年11月全體受僱員工平均經常性薪資為新台幣4萬4682元，年增2.35%，但若觀察考量物價因素的實質經常性薪資，便會發現因通膨壓力高漲，前11月實質經常性薪資已經連續第2年落入負成長。

主計總處統計，111年11月全體受僱員工經常性薪資平均為4萬4682元，月增0.33%，年增率為2.35%；前11月經常性薪資4萬4371元，年增率達2.86%，更創下22年同期最大漲幅。

儘管名目薪資持續成長，外界更關注的是計入物價因素後，薪水漲幅是否能夠超越物價上漲的速度。然而，111年前11月平均實質經常性薪資為4萬1345元，年減0.11%，減幅較110年同期的0.04%擴大，為連續第2年負成長。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣坦言，110年下半年開始，消費者物價上漲率（ CPI CPI小百科 消費者物價指數（CPI）反映一般家庭購買消費性商品及服務的價格水準波動情形。 可衡量通貨膨脹、作為調整稅負、公司機關調薪及合約價格的參考。 資料來源：主計總處 看更多 關閉 ）超過2%，111年3月起更連續數月突破3%，物價高漲之下，導致實質經常性薪資落入負成長；但她也提到，實質總薪資還是維持正成長。

至於111年全年實質經常性薪資是否有機會翻盤，還是續呈負成長，陳惠欣表示，須待相關資料出爐，才能掌握較完整的數據。（編輯：潘羿菁）1120111