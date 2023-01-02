加拿大禁大部分外國人買房 1月1日正式生效

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（中央社渥太華1日綜合外電報導）加拿大禁止外國人購買住宅的法案於2023年1月1日生效，目的是在住房短缺之際，為加拿大本國人提供更多房屋。

法新社報導，不過法案中也有幾個例外情況，允許難民和永久居民等非加拿大公民買房。

加拿大去年12月下旬曾澄清，這項禁令僅適用於城市住宅，不適用於避暑別墅等休閒娛樂物業。

這項為期2年的臨時措施是總理杜魯道（Justin Trudeau）在2021年競選期間所提出，當時房價飆漲使許多加拿大人無法擁有房屋。

杜魯道領導的「自由黨」（Liberal Party）當時在競選時表示：「加拿大房屋的可取得性吸引投機商、富裕公司和外國投資客。這造成一個真正的問題，即住房未充分利用和閒置、投機猖獗以及價格飛漲。房屋是給人住的，不是為投資客而建的。」

自由黨在2021年大選獲勝後，悄悄推出「禁止非加拿大人購買住宅法案」（Prohibition on the Purchase of Residential Property by Non-Canadians Act）。

溫哥華和多倫多等主要市場也對非居民和閒置房屋徵稅。

儘管最近仍處於鼎盛時期，但由於房貸利率隨著加拿大銀行（Bank of Canada）為抑制通膨而採取的激進貨幣政策上漲，加拿大房地產市場對賣家來說已經降溫。

根據加拿大房地產協會（Canadian Real Estate Association）的數據，平均房價已從2022年初超過80萬加幣（新台幣1812萬元）的高峰，跌至上個月的略高於63萬加幣。

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許多專家還表示，對外國買家的禁令，不會產生使房屋更便宜的預期效果。根據國家統計機構的數據，外國買家占加拿大房屋擁有權不到5%。專家認為，推出更多住房建設，才能滿足需求。

加拿大抵押貸款和住房公司（Canada Mortgage and Housing Corporation）去年6月在報告中指出，到2030年，將需要近1900萬套住房。這意味必須建造580萬套新房屋，比目前預計要建造的房屋多出350萬套，才能滿足這一需求。（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）1120102