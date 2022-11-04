加拿大更新財政計畫 2023可能陷入溫和衰退期

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（中央社渥太華3日綜合外電報導）由於意外的收入讓加拿大政府得以在經濟可能衰退前削減預算赤字，政府今天在更新的財政計畫中宣布有所節制的新支出，不過明年有可能陷入「溫和衰退期」。

在勒緊褲帶的壓力下，財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）表示，包括消除學貸利息、降低小型企業信用卡交易費用等支出措施，6年內共計300億加幣（約新台幣7049億元），不會助長通貨膨脹。

法新社報導，方慧蘭還為潔淨能源計畫推行投資稅收抵免，例如藉由可再生資源生產氫氣，並對公司股票回購徵稅。

她對國會發表演說時表示：「加拿大無法避免即將到來的全球經濟放緩，就像一旦COVID-19（2019冠狀病毒疾病）開始感染世界，我們無法避免讓病毒抵達我國海岸一樣。但我們會做好準備。」

方慧蘭表明為有需要的人提供「有針對性的通膨救濟」，並補充表示「我們無法像疫情高峰期實施緊急措施那樣支持每個加拿大人」。

她解釋道，持續強健的經濟刺激支出，會與央行對抗飆升的消費者物價的努力背道而馳。

加國今年6月通膨飆升至最高點8.1%，9月略跌至6.9%。

加拿大央行數度大幅升息到3.75%，並表示未來還會繼續升息。

升息肯定會讓經濟降溫，還可能讓經濟從疫情衰退中短暫復甦後再度陷入衰退。

在政府4月公布的預算中，今年經濟成長率預測為3.9%；如今在方慧蘭更新財政計畫中，今年經濟成長率來到3.2%，明年則為0.7%。

更新財政計畫指出，在最糟的情況下，加拿大可能會從2023年初進入「溫和衰退期」。（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）1111104