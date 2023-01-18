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英格蘭護理師為爭調薪再罷工 恐使NHS服務中斷

2023/1/18 20:36
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（中央社倫敦18日綜合外電報導）隨著數據顯示通膨依然飆高，英格蘭各地護理師因薪資爭議，今天展開2天罷工，這有使老舊的國營公共醫療服務再次對病患中斷服務之虞。

法新社報導，在今天的罷工之前，英國護理師上月甫發起一個多世紀以來的首次罷工，範圍包含英格蘭、北愛爾蘭和威爾斯三地，加入了全英公共服務人員的罷工潮。在物價飆漲下，公共服務人員陷入了生活支出危機。

今天清晨公布的最新年度統計數字顯示，通膨率仍逼近歷史高點；去年12月稍微紓緩到10.5%，去年11月為10.7%。

主要護理師工會指控政府，未能認真談判來達成當前年度的薪資改善協議。護理師指出，有鑑於經濟情勢，這個協議攸關重大。

在倫敦中區準備加入罷工的護理師史威孚特（Anna Swift）說：「我們採取罷工的心情十分沉重，但我們對希望達成的目標十分清楚。」

她告訴天空新聞網（Sky News）：「現在是採取一些行動來表達我們需要改善待遇和生活條件的時候了。」

此次護理師罷工為英國國民保健署（NHS）形成了進一步壓力，由於冬季疾病肆虐以及防疫排擠和人手不足造成等候治療者不斷增加，目前正是公共醫療服務的需求高峰期。

護理師工會「皇家護理學院」（Royal College of Nursing）還計劃在2月6日和7日再次發動罷工。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1120118

#英格蘭
#法新社
#天空新聞網
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