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鬍鬚張2/1調漲便當貴5元 平均漲幅5%

2023/1/30 19:34（1/30 19:46 更新）
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圖為鬍鬚張北部門市。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北30日電）餐飲業連環漲不停歇，鬍鬚張今天宣布，受到原物料高漲等影響，2月1日起調漲，10款便當調漲新台幣5元，平均漲幅5%。

餐飲業年後漲價不停歇，鬍鬚張今天發布新聞稿宣布，面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、原物料高漲及人力薪資攀升的3重挑戰，將從2月1日起調整部分產品價格。

鬍鬚張表示，109年開始凍漲後，累積幾年人力薪資與原物料不斷上漲的壓力，經過審慎評估，決定10款便當調漲5元、鴨蛋調漲1元、2款居家系列甜點調漲5元，平均漲幅5%，全品項有77%未調整價格，鬍鬚張顧慮消費者的感受，除了鴨蛋之外，內用單點產品維持原價。

鬍鬚張表示，餐飲業經營壓力日益沉重，公司已透過規模採購、提升供應鏈管理綜效、加強營運優化，原物料成本仍居高不下，行政院主計總處111年12月6日公布的重要民生物資CPI年增率，米類6.54%、豬肉6.75%、雞肉5.6%、雞蛋27.81%、沙拉油15.4%。

鬍鬚張指出，此外，累計109到112年基本薪資調幅10.9%、基本時薪調幅達11.4%。（編輯：李錫璋）1120130

#鬍鬚張
#行政院主計總處
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