政院：春節油價只跌不漲 天然氣瓦斯凍漲至1月底

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行政院舉行「穩定物價小組」會議，確認1月16日至29日春節期間油價只跌不漲，天然氣及桶裝瓦斯至1月底不漲。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴于榛台北12日電）農曆春節將屆，行政院今天舉行「穩定物價小組」會議，確認蔬菜、毛豬、土雞、白肉雞等增量供應；同時，1月16日至29日春節期間油價只跌不漲，天然氣及桶裝瓦斯至1月底不漲。

行政院副院長沈榮津今天召開「穩定物價小組」會議，行政院會後發布新聞稿指出，沈榮津責請農委會、經濟部、公平會等相關單位，密切監控各類農漁畜及應節商品、重要民生物資的市場供需狀況，確保供應量充足。

農委會在會中指出，毛豬在節前3週需求量逐週增加，冬季也為土雞需求旺季，為充裕年節市場需求，將加強調配各項農產品節前供應，蔬菜、毛豬、土雞、白肉雞、水產品等較平日增量供應8%至58%不等、花卉增量1.6倍。

雞肉與雞蛋部分，農委會表示，今年1月白肉雞預估供應量較去年同期增幅11%、雞蛋每日供應2420萬枚，為因應節前消費需求增加，已協調蛋商及加工業者加強橫向調度，並釋出進口雞蛋提供加工原料蛋使用，提升庫存蛋調配能力，充足供應市場需求。

政院說，為穩定春節期間物價，已指示農委會持續監控批發市場行情變動，及落實各項調配供應措施，經濟部也訪查超市、量販等連鎖通路及北部傳統市場販售的佛跳牆、雞湯、蘿蔔糕、香腸等應節商品價格，近期相關應節商品價格大致維持穩定。

經濟部也責成國營事業穩定物價，春節期間1月16日至29日油價只跌不漲，天然氣及桶裝瓦斯至1月底不漲，中油直營加油站春節洗車維持優惠價；台糖民生商品包含有機米、食用油、砂糖、罐頭、豬肉在1月底前不調漲。

政院說，公平會提醒業者尊重市場競爭機制，切勿有共同決定價格等違反公平交易法規定情事，而跨部會物價聯合稽查小組，也會針對近期有價格波動的民生消費產品適時稽查。

此外，為平抑物價及協助維持春節應節商品價格穩定，政院說，經濟部已協調超市及超商十大通路業者，配合年節促銷檔期設置平價專區或提供平價商品，以商品優惠或促銷活動等方式便利民眾選購。 （編輯：林淑媛）1120112