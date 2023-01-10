台電112年底估累虧逾5400億 盼爭取電價調整

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（中央社記者曾智怡台北10日電）受俄烏戰爭影響，國際能源價格大漲，台電去年累積虧損達新台幣2675億元；代理董事長曾文生今天表示，今年預計再虧2785億元，至年底恐累虧逾5400億元，除政府1500億元增資，也會向電價審議委員會爭取電價調整空間。

曾文生說，台電、中油兩家國營事業就像消波塊，替台灣抵擋物價通膨，為經濟穩定做出一定程度貢獻，希望未來能得到一定程度的支持。

台電今天舉行年終記者會，各界關注台電虧損，曾文生表示，去年累積虧損達2675億元，今年預算編列虧損為2785億元，合計為5400多億元，主因國際燃料價格大漲，各國電力公司都遭遇類似問題；目前政府協助包含1500億元增資預算，台電也會發行特別股，以取得資金挹注。

台電在去年7月調整電費，曾文生指出，電價和國內物價有很大關係，央行總裁也公開表示，台灣物價平穩，台電、中油扮演重要角色，尤其在國際通膨浪潮下，這兩家國營能源公司就像消波塊，擋在第一線，才不至衝擊台灣總體物價、引發通膨，也讓政府有餘裕處理國內其他議題。

曾文生表示，這兩家能源公司背負一定債務，依照國際做法，減緩債務都採混合式解法，由政府補貼電費、增資、或持有更多電力公司股票，甚至將民營轉成公營公司，當然最重要仍是因應能源價格，調整合理電價。

去年電價調漲對象以高壓以上產業用電大戶為主，民生電價維持凍漲，曾文生表示，產業電價漲幅和亞洲國家相比，仍較有競爭力，會將相關意見跟電價審議委員會表達，相信無論央行總裁、政府高層都有看到兩家國營事業，為台灣經濟穩定做出一定程度貢獻，「希望這個貢獻在未來會得到一定程度的支持」。（編輯：潘羿菁）1120110