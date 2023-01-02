非核致台電中油虧損？經部：國際燃料價高是事實

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（中央社記者潘姿羽台北2日電）部分評論指稱台電中油虧損是因非核能源政策，經濟部今天強調，國際燃料價格高漲是事實，台灣從源頭有效控制通膨效應，使得台灣通膨率（CPI）上漲較他國溫和。

經濟部今天發布新聞稿強調，有關台電、中油虧損是因為非核能源政策的評論並不正確。台灣目前仍使用核能，現有3部核電機組將運作至運轉年限，並不是躁進非核。

經濟部表示，歐元區2022年11月住宅、水電、燃料年增率超過23%；美國11月能源價格年增13%，主要受油價影響的交通運輸服務年增14%；韓國石油價格大漲22.2%，公用事業服務價格年增12.6%。

經濟部指出，這些都是仍有核電的國家，顯示能源價格高漲，帶動CPI上升，是整體通膨嚴重的主因。面對國際性的能源及通膨危機，中油台電承擔虧損，加上台灣從源頭有效控制通膨效應，CPI上漲才會比他國溫和。

經濟部直言，部分人士高度信仰核電，認為有核才正確，否則就是錯誤的能源政策，經濟部對此表示尊重；但說因為非核路線，才讓台電中油等國家能源公司虧損，需要預算補貼，此論述顯然不是事實。

經濟部說明，2022年台電虧損預估達約新台幣2679億元，平均每度電虧損1.1795元，等於每度電的成本，台電吸收約40%；中油公司也在汽油、柴油、天然氣（LNG）、瓦斯（LPG）等產品上大量吸收成本，年度同樣虧損超過2000億元，但也因此將台灣CPI控制在3%左右。

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經濟部指出，從其他國家經驗看，若是讓能源價格充分反映成本，使物價通膨狂飆，再重新回頭控制能源價格也來不及，因此先由台電中油吸收，再由政府增資或挹注資源補貼，是相對穩健的作法，亦是考量公共利益、同樣「用稅於民」的狀態。

經濟部再次強調，能源政策可以討論辯證，但國際燃料價格高漲是事實，也是影響全球電價的最重要因素，扭曲事實的政治語言實在不必。（編輯：林興盟）1120102