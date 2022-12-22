光電、風能瞬時發電破600萬瓩 占整體負載近1/4

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（中央社記者曾智怡台北22日電）今天太陽公公賞臉，天氣乾冷，台電表示，中午時段太陽及風力瞬時發電量突破600萬瓩，最高占當下整體負載約23.5%，與快速起停的燃氣機組互補，進一步替代燃煤發電，有效改善空氣品質。

台電透過新聞稿表示，以今天中午12時30分為例，太陽及風力瞬時發電量合計達610.8萬瓩，占當下整體負載約23.5%，包括太陽光電514.5萬瓩、風力96.3萬瓩，為系統挹注可靠綠色電力。

台電說明，目前電力調度皆以再生能源優先，當再生能源發電量增加時，燃煤與燃氣機組便可以減少發電，其中燃氣機組快速升降載特性更可與再生能源相互配合，作為快速調節的備援電力，並透過以氣代煤，兼顧穩供與環保。

台電指出，今天上午8時10分整體負載與中午12時30分相當，但上午太陽光電尚未完全出力，風光發電約222.5萬瓩、燃氣發電約1299.2萬瓩、燃煤發電約725.9萬瓩；到了中午時段，風光出力超過600萬瓩，並進一步替代火力發電，燃氣發電減少約237.1萬瓩、燃煤發電減少約37萬瓩。

此外，台電利用中午風力、太陽能充裕的離峰時段，安排抽蓄水力機組抽水蓄能。

台電說明，抽蓄水力發電具有儲能效果，以往是夜間離峰時抽水儲能、白天尖峰用電時放水發電，近年來由於太陽光電與風力等再生能源大量增加，抽蓄水力電廠營運模式也逐漸調整為白天抽水儲能、夜間放水發電，支援夜尖峰時段用電需求。

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台電表示，再生能源近年成長顯著，截至今年10月底，全國風力發電裝置容量達到140.2萬瓩，相較2016年的68.2萬瓩成長超過1倍；全國太陽光電發電裝置容量達到915.7萬瓩，相較2016年的124.5萬瓩，增加超過7倍。

台電進一步說，因應再生能源間歇性發電的特性，透過靈活運用抽蓄水力、時間電價、輔助服務及需量反應等彈性措施，配合精進傳統機組調度策略，維持夜尖峰穩定供電，也將持續發展儲能設備及再生能源發電量預測技術，協助調度人員規劃多元策略以維持系統穩定。（編輯：潘羿菁）1111222