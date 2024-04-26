早安世界》賴清德公布國安人事 國防部長顧立雄、外交部長林佳龍
國安人事顧立雄接國防部長 吳釗燮掌國安會、林佳龍任外交部長
總統當選人賴清德25日公布新任內閣與國安人事，國安會秘書長顧立雄接任國防部長，落實文人領軍。外交部長吳釗燮回任國安會秘書長，總統府秘書長林佳龍轉任外交部長。賴清德強調，國安團隊有3特色，包括有專業又有經驗、有默契又能合作、以國家為己任。（看完整報導）
AI火熱拉抬出口 台經院上修今年經濟成長率至3.29%
台經院25日上修台灣2024年經濟成長率至3.29%，較1月預測增加0.14個百分點，主因人工智慧（AI）商機帶動出口增長，出口成長率預測上修至7.55%。另外考量電價調漲，且近期國際機構預測國際油價略高於預測，可能形成較高的通膨預期，消費者物價上漲率（CPI）也上修至2.13%。（看完整報導）
台積電技術論壇揭3大亮點 專家：領先態勢明確
台積電於美國時間24日舉辦北美技術論壇，揭示最新的製程技術、先進封裝技術及三維積體電路（3D IC）技術。工研院產科國際所研究總監楊瑞臨指出，台積電最新發表的A16技術，以及超級電軌、系統級晶圓是這次技術論壇的3大亮點，充分展現技術持續領先態勢。（看完整報導）
Google：投資台灣看重2因素 不受地緣政治影響
Google在25日啟用位於板橋的第2棟硬體研發辦公大樓，Google硬體副總裁彭昱鈞表示，台灣產業鏈完整、人才豐富是吸引投資的主因，地緣政治未影響投資決策。過去10年Google台灣團隊擴大超過20倍，需要的硬體和實驗室容量都不斷增加，新大樓提供50多間先進設備實驗室，主要提供給產品開發團隊使用。（看完整報導）
馬祖高登無人島礁發現疑中國漁民 馬防部通報海巡協處
連江縣北竿鄉有民眾出海釣魚行經高登島海域附近時，發現1艘疑中國漁船就靠在高登島，民眾以手機拍攝影片並告知軍方與海巡。陸軍馬祖防衛指揮部25日表示，確認為高登島後，馬防部當下請高登守備部隊編組搜尋，在高登附近離岸無人島礁發現這名身分待查的漁民，後續由海巡署處理。（看完整報導）
鋒面加上西南風 今日各地防短延時強降雨
受到鋒面加上西南風影響，26日各地天氣不穩定，降雨範圍廣，各地有短延時強降雨，西半部、東北部、澎湖、金門跟馬祖要留意短暫陣雨或雷雨，中南部則有局部豪雨發生機會，花東則是短暫陣雨或雷雨。氣象署指出，這波鋒面會一直影響到28日，不過27日白天以前影響較大，29日從西南風轉為偏南風，天氣穩定水氣較少。（看完整報導）
保母訪視頻率3歲以下全日托1年增至6次 最快5月上路
衛福部邀集專家學者、各縣市政府與民間團體開會討論居家托育訪視指引修改方向，預計4月底訂出，最快5月起實施。衛福部說明，針對3歲以下全日托嬰幼兒及出養、發展遲緩與家外安置童，以及長期收托數較多、有不當對待等情況保母，訪視頻率會提升至1年6次。訪視原則部分，未來將採不預約訪視，且訪視要在不同時段看到小孩。（看完整報導）
基本生活費免稅伙食費調升 綜所稅670萬戶將省稅
即將迎來報稅季，今年申報適用的基本生活費由19萬6000元調高6000元，至20萬2000元，假設是四口之家，適用稅率5%，試算可省稅1200元。伙食費免稅額也調高，勞工薪資一個月多600元的免稅額度、一年即增加7200元，今年報稅可省稅360元至2880元不等。據財政部先前統計，基本生活費調升加上伙食費免稅額調高，約670萬戶將省稅，合計減稅利益估207億元。（看完整報導）
日圓摜破155大關 新台幣換匯創逾2個月最低
日圓兌美元跌破155大關，創下34年新低，根據台銀25日最新牌告價格，日圓現鈔賣出價為0.2129元，寫逾2個月最低價。儘管日本央行已升息，但由於美元持續強勢和利差因素，日圓仍持續走弱。而日本央行展開為期2天的政策會議，市場也關注日本央行是否會介入干預匯率。（看完整報導）
TikTok在美禁令倒數 可能買主、未來走向一次看懂
美國總統拜登24日簽署援烏克蘭、以色列和台灣包裹法案，也包括給予「字節跳動」270天的期限來出售TikTok在美國的資產，否則將面臨封殺。TikTok執行長周受資強調他們「哪都不會去」，有信心會贏得法律戰。法新社整理TikTok未來可能的走向，甲骨文公司可能會再次嘗試買下TikTok，若沒有買主，TikTok將無法再進行軟體更新和錯誤修復，慢慢走向衰亡。（看完整報導）
開箱老照片》拒打假球 味全龍總教練徐生明被刺
1990年成立的中華職棒曾因假球案多次重創，有「棒球魔術師」之稱的徐生明於1997年至1999年帶領龍隊奪得總冠軍「三連霸」。不過治兵嚴謹的徐生明在總教練職涯中，多次遭受黑道威脅，1999年4月26日徐生明在送女兒上學後返家途中遭4名歹徒刺傷臀部，送往台北市陽明醫院醫治。（看完整報導）
以下平台上午8時同時發布早安世界，給你最精華的新聞摘要！
電子報、Facebook、Instagram限時動態、YouTube
- 早安世界》賴清德公布國安人事 國防部長顧立雄、外交部長林佳龍2024/04/26 07:19
- 2024/04/25 07:24
- 2024/04/24 07:34
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。