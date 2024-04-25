鋒面加上西南風 26日各地天氣不穩定

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（中央社記者余曉涵台北25日電）中央氣象署今天指出，受到鋒面加上西南風影響，今天晚間起到明天，各地天氣不穩定，降雨範圍較廣，各地都有短延時強降雨，氣溫方面因為雲多、下雨，溫度較為舒適。

受到鋒面影響，中央氣象署今天持續發布大雨及豪雨特報，根據氣象署統計，今天截至下午5時30分累積雨量最高的出現在高雄新興區達到137.5毫米，高雄旗津區也有137毫米。

中央氣象署預報員林定宜今天告訴中央社記者，截至今天下午5時30分為止，60分鐘最大雨量則出現在嘉義東石鄉有63.5毫米，高雄今天上午也出現12級強陣風。

林定宜表示，今天晚上到明天受到鋒面影響，加上西南風偏強，各地天氣不穩定，降雨範圍廣，各地有短延時強降雨，台灣西半部、東北部、澎湖跟金門跟馬祖要留意短暫陣雨或雷雨，且有局部大雨發生機會，中南部則有局部豪雨發生機會，花東則是短暫陣雨或雷雨。

氣溫方面，林定宜說，因為雲多、下雨，各地溫度較為舒適，北部、宜蘭及花蓮低溫約在攝氏21度到22度，其他地區在23度到24度，白天高溫西半部則是27度，中南部則有29度。

林定宜表示，鋒面影響會一直持續到28日，不過27日白天以前影響較大，西半部、東北部都有短暫陣雨或雷雨，且有局部大雨發生機率，中南部則有局部豪雨發生機率，東部也要留意局部大雨。

林定宜說，27日晚間到28日鋒面持續影響，但降雨稍微減弱，東部以北及東北部有短暫陣雨或雷雨，仍要留意有局部大雨，各地都是短暫陣雨或雷雨的天氣型態，降雨空擋會較長一點。

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林定宜表示，29日從西南風轉為偏南風，天氣穩定水氣較少，但中部以北還有局部短暫陣雨，其他都是多雲午後東北部跟東部各地山區有局部短暫雷陣雨，30日則有另一波鋒面接近，屆時中部以北、東部有局部短暫雷陣雨。

林定宜說，30日晚間起水氣增加，5月1日及5月2日受到另一波鋒面影響，西半部跟東北部有短暫陣雨或雷雨，西半部要留意較大雨勢。（編輯：陳政偉）1130425