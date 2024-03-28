國泰NBA國際高中邀請賽 「法國跑車」帕克來台
2024/3/28 19:46
（中央社記者黎建忠台北28日電）國泰金控相隔3年後再度攜手NBA台灣，將在4月26日舉辦「國際高中邀請賽」，由台、日4所學校捉對廝殺，並邀請到手握4枚總冠軍戒指的帕克（Tony Parker）來台和球迷見面。
「2024國泰NBA國際高中邀請賽」預計4月26至28日登場，將由今年高中籃球聯賽（HBL）的亞軍光復高中、第4名的松山高中，迎戰邀請來的日本籃球名校福岡第一高校、開志國際高校。
其中福岡第一高校是2022年全國夏季冠軍，開志國際高校則是連續包辦2022、2023年全國冬季冠軍。
根據賽制，4支球隊將捉對廝殺後，選出20名球員進入4月28日在竹北體育館開打的總決賽，屆時將由帕克（Tony Parker）和另一名暫時無法透露的NBA退役球星來分別擔任教練。
國泰金控策略溝通部協理施君蘭在致詞時說道，這次疫情後強勢回歸，還邀請到前美國職籃NBA球星帕克來台參與，「國泰向來都很認真看待台灣和國際的連結，這次透過這樣的體育活動，更能帶給台灣民眾最棒的NBA體驗。」
國泰金控自從2010年和NBA合作後，持續舉辦3對3籃球賽，過去也邀請過「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）、名人堂射手艾倫（Ray Allen）、「火鍋王」穆湯波（Dikembe Mutombo）等超過20名NBA球員來台，而最近一次則是2020年邀請到賈里納里（Danilo Gallinari），之後就受到疫情影響停辦。（編輯：陳政偉）1130328
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