嘉義縣下午強降雨 5區域一度積水
2024/4/25 16:33（4/25 16:39 更新）
（中央社記者蔡智明嘉義縣25日電）嘉義縣沿海地區今天下午降下大雨，造成5處區域積水，目前水已退去；嘉義縣消防局表示，氣象預報這2天會有強降雨，呼籲民眾外出時注意安全。
中央氣象署今天下午2時許針對「雲林縣、嘉義市、嘉義縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時45分止；請民眾慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
示警區域包括雲林縣斗南鎮、北港鎮、古坑鄉、大埤鄉、元長鄉，還有嘉義縣太保市、大林鎮、民雄鄉、溪口鄉、新港鄉、鹿草鄉、水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉及嘉義市。
嘉縣府告訴中央社記者，下午大雨一度造成縣內5處區域積水，包括東石鄉港墘村（頂厝）、朴子市佳禾里苦瓜寮、水上鄉幸福牧場、朴子市山通路95號至101號及朴子市消防隊前光復新路，下午3時19分前積水已退。
據中央氣象署雨量統計，位於嘉義縣朴子市的朴子測站今天累積雨量至下午4時為82毫米，全國排名第12。
嘉義縣消防局表示，天雨路滑、視線不佳，提醒民眾外出注意安全。（編輯：陳仁華）1130425
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