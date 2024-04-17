花敬群：下水道接管達392萬戶 增強城市防洪韌性

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（中央社記者陳俊華台北17日電）內政部次長花敬群今天說，截至2月底，全國下水道累計接管達392萬戶，接管普及率達42.35%；將整合都市總合治水、雨水下水道工程等應用防災系統，增強台灣在氣候變遷下的城市韌性。

內政部透過新聞稿表示，花敬群出席「打造下水道建設的3S超能力」研討會暨「112年度污水下水道建設計畫考核評鑑」頒獎典禮，表揚績優縣市對下水道建設永續發展所付出的努力。

花敬群指出，推動下水道建設已逾30年，截至今年2月底止，全國累計完成接管戶數達392萬戶，接管普及率達42.35%。另也建置82座污水處理廠及4座再生水廠，整體污水處理率達70%，每天可處理污水量達332萬噸，並能產製12.35萬噸再生水供產業使用。

花敬群說，未來內政部會積極整合都市總合治水、雨水下水道工程等應用防災系統，增強台灣在氣候變遷下的城市韌性，促進下水道產業的永續發展。

花敬群表示，這次污水下水道建設計畫考評，由高雄市、桃園市獲優等獎；宜蘭縣、嘉義市獲傑出獎；新竹縣、台北市獲得特別獎。桃園市首創將家庭生活污水經由水資源回收中心處理過後的放流水，作為農業灌溉用水再利用，去年用戶接管戶達2萬7112戶，全國第一。

花敬群說，高雄市則是在設施營運及管理方面表現傑出，積極推動鳳山及臨海水資源回收中心再生水，每天可產生4.5萬噸及3.3萬噸再生水，供應臨海工業區使用，大幅減輕自來水供水壓力。

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另外，花敬群指出，內政部推動「污水下水道第六期建設計畫」、「公共污水處理廠再生水推動計畫」及「都市總合治水建設計畫」，提升生活污水處理率、擴大下水道服務範圍、推動碳中和污水處理廠示範廠、建立下水道工程本土排碳參數，逐步邁向淨零污水下水道系統的長期願景。

花敬群說，今天的研討會邀集產、官、學界專家交流，聚焦「Service服務」、「Smart智慧」及「Sustainable永續」等3大核心，精進整體下水道產業鏈提供多元化服務、智慧防災監測技術及建構韌性系統，以促進產業淨零轉型與世界接軌。（編輯：翟思嘉）1130417